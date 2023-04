Saiba quem é a primeira finalista do BBB23 após 17 horas de prova

Após mais de 17 horas de disputa na Prova da Finalista, a primeira sister a ir direto para a final do BBB23 foi definida. Amanda Meirelles foi a última a deixar o provódromo e garantiu uma das três vagas na tão sonhada decisão pelo prêmio.

Na prova, as sisters precisaram ficar sentadas, segurando um disco, enquanto os bancos giravam. As moças podiam acionar um botão chamado “On Star” para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas só podiam usar o benefício 15 vezes durante a dinâmica.

Durante a prova, Larissa foi a primeira sister a sair. A professora de Educação Física deixou o card cair e foi eliminada da disputa. Com sete horas de competição, Bruna Griphao também deixou a prova. Após 17 horas, Aline Wirley não conseguiu mais segurar a vontade de fazer xixi e optou por abandonar a prova.

A consagração de Amanda acontecerá na noite desta sexta-feira (21/4), durante o programa ao vivo. O último Paredão da temporada será aberto com as demais sisters. A eliminação será no domingo (23/4), quando o público passará a votar para decidir quem será a campeã do BBB 23.

Amanda-Poder-Curinga-BBB23

Amanda no BBB23Reprodução

Amanda, médica, participante do BBB 23

Amanda no BBB 23

Amanda-Meirelles-BBB23-Carro-Anjo

Amanda no BBB23Reprodução/Instagram