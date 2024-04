CBF define primeiras rodadas do Brasileirão, com início em 13 de abril

As partidas das primeiras nove rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro já estão definidas. A CBF publicou a tabela detalhada de jogos, horários e locais nesta quinta-feira (4). A abertura da primeira rodada será em 13 de abril, às 18h30 (horário de Brasília), com dois confrontos concomitantes: Internacional x Bahia, no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul; e Criciúma x Juventude, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. A final do campeonato está prevista para 8 de dezembro.

Entre as novidades do Brasileirão 2024 está a comunicação ao público presente as decisões a respeito de lances revisados pelo VAR. Os árbitros de vídeo darão explicações ao público por meio de anúncios feitos pelo microfone. A novidade – testada na final da Supercopa Feminina deste ano – foi aprovada pela Fifa.

Notícias relacionadas:

Fluminense arranca empate com Alianza Lima na Libertadores.

Recife recebe 1ª edição de 2024 dos Jogos Universitários Brasileiros.

Geovana Meyer carimba 3ª vaga olímpica do Brasil no tiro esportivo.

Outra inovação é a entregado Troféu Roberto Dinamite ao artilheiro do Brasileirão. Criada este ano em homenagem ao ex-jogador e ídolo do Vasco, também será concedida nas próximas edições do torneio.

Primeira rodada

Sábado (13/)

Internacional (RS) X Bahia (BA) – às 18h30 – Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Criciúma X Juventude – às 18h30 – Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Fluminense (RJ) X Red Bull Bragantino (SP) – às 21h – Maracanã (RJ)

São Paulo (SP) X Fortaleza (CE) – às 21h – Morumbis (SP)

Domingo – 14/04

Atlético (GO) X Flamengo (RJ) – às 16h – Serra Dourada, Goiânia (GO)

Vasco da Gama (RJ) X Grêmio (RS), às 16h – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Corinthians (SP) X Atlético (MG) – às 16h – Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Athletico (PR) X Cuiabá (MT) – às 16h – Ligga Arena – Curitiba (PR)

Cruzeiro X Botafogo (RJ) – às 17h – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Vitória X Palmeiras – às 18h30 – Manoel Barradas, Salvador (BA)