Mesmo com eliminação, Condé elogia atuação: ‘Luz no fim do túnel’

O empate em 1×1 no clássico Ba-Vi deste domingo (5) foi amargo para o Vitória, que acabou eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste. Foi a terceira despedida rubro-negra na temporada uma só semana. Mas nem tudo é motivo de tristeza para o técnico Léo Condé.

Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador elogiou a atuação rubro-negra, e disse ver uma ‘luz no fim do túnel’. Em um belo contra-ataque, Osvaldo abriu o placar no início do primeiro tempo. Mas Jacaré marcou no último minuto da etapa e selou o resultado.

“A gente lamenta muito. Eu não participei de todo o processo, mas estou nele agora. A gente fica muito triste. Mas agora é olhar para frente. Se a gente conseguir daqui para a frente fazer jogos como o de hoje, teremos uma luz no fim do túnel. Principalmente para a Série B, a gente tem que entrar muito forte na competição para voltar o Vitória ao lugar de onde não deveria ter saído”, afirmou.

Para enfrentar o Bahia, Condé apostou em uma escalação com muitas mudanças, sem medalhões como Dankler e Léo Gamalho. Ele explicou as modificações e a estratégia, em busca de contra-ataques.

“Estava tentando manter uma base e modificar pouco. A partir do momento em que as coisas não estão acontecendo, tem que buscar algumas alternativas. Como não tinha tempo para treinar, a gente precisava mudar as peças e a estratégias de jogo: fizemos duas linhas de quatro, dobra na lateral, colocamos velocidade na frente para explorar as costas da linha de defesa do Bahia. No meu entendimento, a gente conseguiu fazer o que tinha proposto. Poderíamos, com um pouquinho mais de calma, ter matado o jogo no segundo tempo”, afirmou.

“Apresentamos um espírito mais competitivo, o que o torcedor espera. Foi uma equipe que brigou durante o jogo todo. Não é o resultado que a gente queria, claro que gostaríamos de ter conquistado uma vitória. Mas a gente começa a resgatar esse espírito de competição. Temos uma Série B muito difícil pela frente, e temos que jogar dessa forma”, completou.

Apesar de não ter mais chances de classificação, o Leão ainda tem tabela a cumprir na Copa do Nordeste. Na quarta-feira (8), às 21h30, o Vitória encara o Ceará no Barradão. A despedida do regional está marcada para o dia 22, contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Segundo Condé, o plano é usar um time parecido com o que enfrentou o Bahia.

“A gente vai ter que avaliar como esses jogadores vão se apresentar. Foram sete jogos em um intervalo de 24 dias, a equipe está muito desgastada. Talvez tenha que rodar uma ou outra peça. Mas vamos montar um time competitivo quarta-feira e, depois, fazer todo o planejamento. Teremos cinco semanas para chegar bem na Série B”, adiantou.

Confira outros trechos da entrevista de Léo Condé:

Perto de achar o time ideal?

Espero que sim. O ideal era a gente ter semanas abertas, para ir treinando e achar essa equipe com os treinamentos. Não testando nos jogos. Mas, de uma certa forma, hoje a gente encontrou uma formação que deu sustentação na fase defensiva e criou dificuldades, alternativas principalmente para contra-atacar. Mas uma equipe não tem que viver só de contra-ataque, tem que buscar alternativas, e vamos buscar em cima disso.

Recuou a equipe após o gol?

Não. A todo momento, montamos estratégia para vencer o Bahia. Prova disso que sustentei quatro atacantes o jogo inteiro. Se fosse para segurar o empate, tínhamos colocado zagueiro.

O que melhorou do jogo contra o Nova Iguaçu para cá?

De tudo um pouco. Mudamos peças, estratégias. Ficou todo mundo indignado. Eliminação ninguém esperava, da forma que foi principalmente. E que isso fique no passado para que a gente possa ter novos jogos como o de hoje.