Cearense acerta quina da Virada mas tem aposta estornada: ‘Festa virou angústia’

“A festa virou angústia”. É como pode ser descrita a sensação de acertar cinco dos seis números da Mega da Virada de 2022 e ter a compra estornada um dia depois do resultado. O caso aconteceu com um morador de Acopiara, a 346,8 km de Fortaleza. Francisco Iramar da Silva, conhecido como Lindomar Rodrigues, de 49 anos, radialista, tenta agora obter o prêmio.

Por volta das 11h30min do dia 30 de novembro de 2022, Lindomar foi até uma lotérica da Caixa Econômica Federal para fazer dois jogos do Concurso 2550 — referente à Mega da Virada, entretanto, ela estava fechada desde às 11 horas.

À tarde, na casa da mãe, o radialista baixou o aplicativo “Loterias Caixa”, por indicação de um funcionário da instituição bancária, via ligação. Ao realizar o cadastro, foram solicitados RG, CPF, nome de mãe, pai, dentre outras informações. “Fiz todas as burocracias até que conseguisse realizar os jogos”, conta.

Quando revelaram o resultado, ele descobriu que tinha acertado cinco dos seis números sorteados, o equivalente a premiação de R$ 45.438,78.

Na data seguinte, 1° de janeiro de 2023, veio a surpresa. “No momento em que conferi a primeira vez, tava tudo bonitinho, foi só festa e alegria. No dia seguinte, abri para olhar, já constava como cancelado”, disse. “Por que não cancelaram no momento em que realizei a aposta? As duas compras foram finalizadas. Eu vi”, detalhou.

“Fiz duas apostas simples, a primeira tinha nove cartões e custou R$ 40,50, e a segunda, com sete, de R$ 31,50. Somente a segunda, a vencedora, foi cancelada”, conta.

O acopiarense acrescenta que, antes destas duas, havia feito outras cinco, que falharam. “Toda vez que a compra não é realizada, recebo mensagem. Neste caso, recebi cinco. O banco Santander, onde tenho conta, informava: ‘Compra não finalizada’. O mesmo acontece quando ela é feita. Nas duas vezes, mandaram: ‘Compra realizada com sucesso’.”

Posicionamentos

Procurada, a Caixa diz que antes do término do prazo para registro das apostas do Concurso 2550 (Mega da Virada), a aposta do cliente foi cancelada automaticamente em razão de divergências cadastrais identificadas pelo sistema no processo de pagamento e registro de apostas, e, portanto, não concorreu ao sorteio.

A instituição bancária ainda ressaltou que o “Termo de Adesão e Uso do Portal e Aplicativo Loterias CAIXA, com o qual o cliente deve concordar para realizar apostas, define a responsabilidade do cliente em acompanhar a situação da compra e verificar a efetivação da aposta no menu Compras. O Termo informa ainda que as apostas que não estiverem em situação efetivada não concorrem aos sorteios”.

O POVO questionou o porquê da discrepância entre as duas apostas, e a Caixa Econômica Federal rafificou as informações enviadas anteriormente e garantiu que outros dados serão disponibilizados diretamente ao cliente.

O banco Santander informou, em ligação, que a compra foi feita regularmente pelo cartão de crédito, porém, houve uma devolução por parte do “Loterias Caixa”, no dia 1° de janeiro. Não foi possível especificar a causa.

O Mercado Pago afirmou, também em chamada, que atua, nestes casos, apenas como um intermediador, sendo assim, não possuindo qualquer vínculo com o cancelamento.

Como foi imposta a situação de estorno de pagamento, Lindomar aguardava o ressarcimento dos R$ 31,50 gastos. Ao O POVO, ele confirmou o recebimento do dinheiro nessa terça-feira, 3.

Para compreender a divergência cadastral, ele visitou, nessa quarta-feira, 4, uma agência local, que prometeu resposta em até 48 horas.

Francisco registrou Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Regional de Iguatu. “Sinceramente, espero que a Justiça possa rever este caso. Vou constituir advogada, para que este dano seja reparado”, conclui Lindomar.