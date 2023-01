Censo 2022: conheça as dúvidas mais frequentes sobre o questionário do IBGE

(Foto: Wesley Morau)

O Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está na fase final. Por isso, é extremamente importante que os teixeirenses recebam os funcionários do IBGE (que estão devidamente uniformizados) e respondam todo o questionário, para que a administração pública consiga realizar serviços e ações de forma eficaz.

A ação, iniciada em agosto de 2022, teve que ser adiada para o fim deste mês devido a dificuldade de contato com a população – pelo menos 1,9 milhão de brasileiros se recusaram a receber os profissionais do instituto para a realização de coleta de dados.

Confira as dúvidas mais frequentes em relação ao Censo 2022 e conheça a importância do serviço:

Os profissionais do IBGE visitam algum tipo específico de residência?

Não. A coleta de dados para o Censo 2022 abrange diversos tipos de habitações: domicílios particulares, domicílios coletivos, domicílios improvisados e setores especiais, como quilombos, terras indígenas e aglomerados subnormais.

Quais são as perguntas realizadas?

O questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas: identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade e dados da pessoa que prestou as informações.

Já o questionário da amostra, além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

Por que o questionário do IBGE é importante?

Através do levantamento dos dados, é possível conhecer a população de um bairro, cidade ou estado de forma mais específica, considerando inclusive suas dificuldades. Consequentemente, será mais fácil para o poder público articular ou melhorar políticas públicas voltadas para a diminuição de desigualdades e o fortalecimento da qualidade de vida.

Por exemplo: o número de habitantes que o Censo conta é utilizado como referência para distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que se definem enquanto verbas federais dirigidas a cada um dos municípios, de acordo com o tamanho de sua população. Os dados do IBGE também são essenciais para determinar o tamanho das representações políticas, isto é, quantidades de vereadores, de deputados estaduais e federais.

Não recebi a visita. Como faço para responder o questionário?

Caso o cidadão ainda não tenha sido recenseado, é necessário ligar para o Disque Censo, de número 137, disponível todos os dias das 8 horas às 21h30 (horário de Brasília).

