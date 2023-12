Central sindical da Argentina convoca greve contra Milei

Paralisação será realizada em 24 de janeiro de 2024, 1 dia antes de o Congresso votar novo pacote de medidas do presidente

reprodução/Flickr @Ilan Berkenwald – 25.fev.2023

A CGT (Confederação Geral do Trabalho), uma das maiores centrais sindicais da Argentina, convocou nesta 5ª feira (28.dez.2023) uma manifestação para 24 de janeiro de 2024 contra as políticas econômicas e trabalhistas do presidente Javier Milei.

Segundo o jornal argentino Clarín, o protesto terá início às 12h e seguirá até a meia-noite. O ato foi convocado para 1 dia antes da votação das novas medidas no Congresso, em 25 de janeiro de 2024.

Na 4ª feira (27.dez), Milei enviou ao Legislativo um pacote de leis que estabelece novas diretrizes para a reforma do Estado.

O documento, intitulado de “Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos”, na tradução livre, ou “Lei Ônibus”, declara “emergência pública em questões econômicas, financeiras, fiscais, previdenciárias, de segurança, de defesa, tarifárias, energéticas, de saúde, administrativas e sociais até 31 de dezembro de 2025”, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. Eis a íntegra do pacote (PDF – 2 MB, em espanhol).

O documento também estabelece um artigo que ratifica o DNU (Decreto de Necessidade e Urgência), superpacote de desregulamentação da economia anunciado em 20 de dezembro. O anúncio resultou em protestos no país.

A última greve geral convocada pelo sindicato foi em 29 de maio de 2019, no final do governo de Mauricio Macri e antes das eleições nas quais o então presidente concorreu com Alberto Fernández e perdeu.