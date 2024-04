Centrão barra CPI da Manipulação de Jogos de Futebol

O Centrão segue barrando a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Manipulação de Jogos de Futebol. Republicanos e PP seguram as indicações de integrantes do colegiado e não apresentaram previsão para o ato, mesmo com as pressões do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), autor do requerimento para a abertura da CPI.

O senador cobra para ser o presidente da comissão, mas é pressionado pela oposição a ceder o controle do colegiado. O senador Magno Malta (PL-ES) é o indicado do Partido Liberal para a presidência, jogando Kajuru para a relatoria.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), até ensaiou uma reprimenda aos partidos que ainda não indicaram seus integrantes, mas foi atropelado pela pauta da semana, que envolve, basicamente, o confronto de Elon Musk e Alexandre de Moraes.

Pacheco cobrou a Câmara dos Deputados para avançar projetos de regulamentação das redes sociais. Segue pousado na mesa de Arthur Lira (PP-AL) o PL 2630, o PL das Fake News.

John Textor Segundo Kajuru, o primeiro chamado para a futura CPI da Manipulação de Jogos de Futebol será o empresário John Textor. O dono do Botafogo ganhou as manchetes dos jornais depois que acusou jogadores de Palmeiras, São Paulo e Fortaleza de manipularem partidas.

Textor estaria disposto a entregar à CPI todas as provas que diz ter sobre as manipulações. O empresário afirma ter um áudio em que um árbitro cobra propina para roubar uma partida.