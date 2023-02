Assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação do Jardim Caraípe ocorreu nesta segunda (06); confira

Assinatura da ordem de serviço para a obra de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Jardim Caraípe (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (06), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para a obra de drenagem e pavimentação de ruas do bairro Jardim Caraípe, na rua Rogério Rego. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a primeira-dama e secretária de Assistência Social Penélope Belitardo, o presidente da Câmara Municipal e vereador Tequinha Brito, os vereadores Carmino Oliveira, Jucélio Conceição, Luciano Ferreira, Marcelo Teixeira, Jóris de Gel, Matheus Guerra e Luizinho; além dos demais representantes municipais e moradores da região.

“Este é um momento de alegria para nós. Tenho um carinho enorme por Teixeira de Freitas, que tem muitos problemas mas que buscamos, constantemente, soluções para melhorá-la”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Todas as alternativas que trazemos estão dentro do que a legislação permite. O bairro Jardim Caraípe é carente de drenagem e pavimentação, que são essenciais para o desenvolvimento de qualquer cidade. A ordem de serviço assinada significa, portanto, todo o processo da obra encaminhado corretamente”.

Ricardo Aguiar, diretor do Departamento de Cultura e morador da região, divertiu os presentes no evento ao recitar um cordel que representa um pedido ao gestor do município para sanar as necessidades do bairro, além de celebrar a conquista: “é um momento feliz para mim e para o meu pai: estamos no Jardim Caraípe há 25 anos e ninguém tinha nos dado a atenção devida; o prefeito Dr. Marcelo Belitardo fez diferente”.

A obra será executada a partir de duas frentes de atuação (uma de pavimentação e uma de drenagem, simultaneamente) para garantir mais fluidez e agilidade da ação. As ruas que receberam o serviço são: Governador Antônio Mangabeira, Rogério Rêgo, Governador Vitorino. Grande Otelo, Machado de Assis, Régis Pacheco e João XXIII. A área a ser pavimentada apresenta a extensão de aproximadamente 13 mil metros quadrados, com o material a ser implantado sendo o piso intertravado – caracterizado pela durabilidade, resistência e capacidade de escoamento.

“Vamos proporcionar vias de qualidade aos moradores, buscando sanar também questões recorrentes como os alagamentos em períodos de chuva”, destacou Pablo Souza, engenheiro da Secretaria de Projetos Estratégicos e coordenador do serviço. “Buscamos levar essas obras para cada bairro teixeirense; mesmo com recursos limitados, a administração elabora intervenções que priorizem o bem-estar dos teixeirenses”.

Compromisso com Teixeira

O processo de drenagem e posterior pavimentação das ruas do bairro Jardim Caraípe era um anseio antigo da população, e só se tornou uma realidade através da união entre a sociedade civil e o poder público, como explicou o também morador Gilmar Rêgo: “uma comunidade só cresce quando ela se organiza, e foi isso que fizemos. No período das eleições municipais, nós que moramos aqui formamos uma comissão e propusemos uma conversa com todos os candidatos a prefeito. O único que deu retorno foi o Dr. Marcelo,que disse que iria fazer a obra nem que fosse com recursos próprios”.

Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal, ressaltou a sinergia entre os poderes Legislativo e Executivo na Elaboração do projeto: “por unanimidade, a Câmara concedeu o empréstimo necessário para este e outras obras de saneamento pela cidade. Estamos cumprindo com os deveres de apoiar e fiscalizar esses serviços”. Já o vereador Luizinho reforçou que “a administração atual realmente transforma Teixeira de Freitas. Quando entrei na vida política, não tinha dúvida que o prefeito iria fazer a diferença, e agora ele está aqui realizando o sonho dos moradores”.

“Foi um caminho longo, mas o serviço em si não levará muito tempo. Não queremos só a beleza mas também a qualidade da ação”, enfatizou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Essa é mais uma das obras que realizamos pelo município; ainda esta semana, ocorrerá a assinatura da ordem de serviço para a drenagem e pavimentação do bairro Alagoas, por exemplo. Somos a oitava maior cidade da Bahia, um polo importante para o Extremo Sul Baiano, e investir em Teixeira nos trará retorno. Nosso esforço tem o propósito de proporcionar uma cidade melhor para todos”.

