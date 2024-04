Centro esportivo desvia 700 mil litros de água para manter piscina em Arraial D’Ajuda

Um furto de água para uma piscina de um centro de natação desviou em um ano cerca de 700 mil litros da rede pública de água em Arraial d’Ajuda, no distrito de Porto Seguro. O proprietário do estabelecimento notificado deverá arcar com o prejuízo deste período, calculado pela Embasa em R$ 19 mil, mais juros e multa pela irregularidade. A água desviada para manter essa única piscina para a prática esportiva remunerada seria suficiente para garantir o atendimento de sete casas com dois habitantes durante um ano.

“Esta irregularidade prejudicou a distribuição nas casas do entorno do centro de natação em Arraial D´Ajuda, que a depender do horário do furto, tinham a oferta e a pressão da água reduzida. Sem remunerar pelo serviço, esse tipo de fraude incentiva o desperdício e pode comprometer a qualidade da água tratada, diante da interferência irregular e não autorizada à rede pública”, explica o gerente da Embasa em Arraial D´Ajuda, Olímpio Fiúza.

Os furtos de água são hoje a principal causa das perdas de água nos sistemas de abastecimento e a prática é qualificada como crime contra o patrimônio público, passível de multa e prisão. A Embasa mantém equipes de combate a fraudes em campo e utiliza de tecnologia de monitorar, identificar e retirar essas irregularidades.

Denúncia – A população pode denunciar, de forma anônima, este tipo de crime nos canais de atendimento por meio do Teleatendimento, no 0800 0555 195 ou pelo Atendimento Virtual: atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br.