Rua Gourmet movimenta economia em Teixeira de Freitas

Com apenas três meses de funcionamento, a Rua Gourmet de Teixeira de Freitas já se consolidou como um dos principais pontos da gastronomia, lazer e geração de renda do município. O empreendimento, localizado na Praça da Bíblia, no Centro, é uma Parceria Público-Privada (PPP). No projeto, a administração pública foi responsável pela cobertura, o piso e a revitalização da praça; os comerciantes, por sua vez, participaram financeiramente da construção dos boxes e contou com aporte financeiro da Suzano, empresa que é referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

De acordo com a presidente da Associação dos Comerciantes da Rua Gourmet (ASCORG), Lucitânia de Souza Susmickat, a entidade recebeu R$ 60 mil, por meio do Escritório de Projetos da Suzano, para construir os boxes de alimentação do empreendimento, beneficiando 30 pequenos empreendedores associados.

“Antes nós trabalhávamos em barracas na praça, como ambulantes, agora cada associado ganhou a sua estrutura física, melhorando as condições de trabalho. As vendas aumentaram muito e alguns associados já dobraram a quantidade de funcionários”, ressalta Lucitânia, acrescentando que no local é possível encontrar uma culinária bastante variada, além de música ao vivo, todas as quintas e sextas-feiras, com artistas da região.

A empreendedora Lucilene Pereira Rocha é proprietária do Dogão da Lene, que fica no Box 2. Ela ressalta que trabalha há mais de 20 anos com a venda de lanche na praça e comemora a conquista da nova estrutura. “Essa é uma reinvindicação antiga. A Rua Gourmet deu mais conforto não apenas para a gente, mas para os clientes também. Nosso movimento melhorou muito e hoje emprego duas pessoas”, comemora.

O coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Andreone dos Santos Souza, esclarece que o apoio à associação está alinhado com o compromisso social da companhia. “Em parceria com atores locais e organizações da sociedade civil, desenvolvemos projetos de geração de renda com comunidades vizinhas, que possibilitam segurança alimentar, empoderamento e autonomia financeira às pessoas, fortalecendo negócios locais sustentáveis que sempre fizeram parte da cultura de cada região”, pontua.

Inaugurada em outubro de 2023, a Rua Gourmet conta com 32 boxes, área de alimentação e palco para apresentações culturais. O empreendimento foi construído numa área de 5 mil metros quadrados, tem 75 metros de extensão e uma arquitetura arejada e moderna, assinada pelo arquiteto Maicon Rios. Todo o projeto de engenharia, assim como a fiscalização, ficou sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo, Maxsoely Brito, coordena e acompanha os empreendedores da Rua Gourmet. Ela destaca que o empreendimento é um aliado no desenvolvimento econômico da região. “Esse projeto foi idealizado há muitos anos e, finalmente, tornou-se realidade. A iniciativa é uma forma de requalificar o desenvolvimento econômico do município, especialmente por focar nos pequenos empreendedores, dando oportunidade para que cresçam e gerem empregos”, disse.