Comunicado do Fórum de Itamaraju ao público em geral

A V I S O

AO PÚBLICO EM GERAL

(ADENDO AO PRIMEIRO AVISO)

A administração do fórum desta comarca de Itamaraju informa, ao público em geral, partes e advogados, que as atividades das unidades judiciais deste fórum (cível e criminal), estarão suspensas durante o período de comemorações alusivas à semana santa e páscoa no período

Compreendido entre os dias 28 e 29 de março do corrente ano (decreto judiciário n.º 16/2024), exceção feita ao cartório eleitoral que estará fechado a partir do dia 27/03, todos retornando normalmente no dia 01/04/2024.

Agradecemos a compreensão, de todos com votos de uma Feliz Páscoa.

Anselmo dos Santos Lima – Administrador do Fórum de Itamaraju

Link em anexo do documento