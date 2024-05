Cercado e destruição manual, custará 500 mil reais em praça de Itamaraju

A empresa milionária e que nos últimos anos venceu inúmeros contratos no município de Itamaraju, está novamente no centro de várias polemicas referente a construção da Praça Castelo Branco no Contrato 00268/2023.

Uma obra que divide opiniões e chama a atenção de leigos, mas também de especialistas.

Campanhas estão sendo moldadas nas redes sociais para discutir sobre a remoção das árvores (área verde) presentes na praça da cidade, pois em grandes centros a engenharia busca caminhos contrários aos aplicados no município.

Outro ponto questionado diz respeito ao critério e valores que aproximam de 9 milhões de reais (R$ 8.884.081,11 de reais), na construção que promete modernizar o centro de Itamaraju. Ai a nova preocupação, num projeto onde uma empresa que frequentemente tem conquistado oportunidade e parceria regular, cobrará preços berrantes.

Na tabela de orçamentos dois itens somam preços superiores a R$ 500 mil reais (meio milhão), o primeiro seria o serviço de TAPUME COM TELHA METÁLICA, contabilizou R$ 308.415,51 (trezentos e oito mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), outro valor escandaloso é a DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE, que custará aos cofres público R$ 203.687,58 (duzentos e três mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Transcrevendo o que será realizado, para isolar a área de trabalho da população e destruir algumas paredes serão cobrados R$ 512.103,09 (quinhentos e doze mil e cento e três reais e nove centavos).

Muitas obras iniciadas estão paradas ou tem atualmente a necessidade de reconstrução devido a ineficiência ou falta de previsão técnica em situações como alagamentos. Uma empresa que tem vencido vários contratos deveria ser submetida a reparar as obras com qualidade ruim ou que facilmente são danificadas.

Nas redes sociais influenciadores também colocam em votação enquetes que questionam onde seria melhor investido os recursos municipais, na praça do centro ou no hospital na tentativa de melhorar as atuais condições.

