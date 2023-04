César Galvão é demitido da Globo após 24 anos na emissora

O jornalista César Galvão foi demitido da TV Globo após 24 anos na emissora. Veterano da reportagem no estado de São Paulo, ele deixou o quadro de jornalismo nesta quarta-feira (5/4) junto com nomes como Fábio William, Fabio Turci e Márcia Witczak.

Galvão estava na Globo desde 1999 e era um dos nomes importantes da cobertura de violência e segurança pública, tendo focado na cobertura paulista nos últimos anos.

Ao Notícias da TV, a Globo disse que “lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história”. Leia a íntegra:

“A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento.”

Mais demissões na Globo

Além de Thaís, outros nomes do jornalismo também entraram no passaralho da emissora. A lista inclui Márcia Witczak, Fábio William, Marcelo Canellas, Thaís Itaqui e Leila Sterenberg.