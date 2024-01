MC Daniel surge na web usando camiseta com rosto de Yasmin Brunet

Embora negue que tenha algo mais que amizade com Yasmin Brunet, MC Daniel vem surpreendendo a web ao apoiar a ex-affair no BBB24, com bastante afinco. Desta vez, o funkeiro apareceu em suas redes sociais usando uma camiseta com o rosto da modelo estampado e a palavra “beauty”, que em português significa “beleza”.

Nas imagens, publicadas nos stories do Instagram, Daniel está cantando para alguns amigos, porém o trecho da música citada por ele coloca uma pulga atrás da orelha dos fãs. “Faz essa mulher ser minha”, entoa segurando o microfone.

Recentemente, a Sereia deixou um vídeo para o amigo, afirmando que ficaria decepcionada, caso Daniel não a defenda enquanto estiver no confinamento. “Eu decidi ir e, assim, eu conto muito com a sua torcida aqui fora, porque se eu sair e souber que você não torceu por mim, quando eu sair tu está fudido, você não está entendendo!”, brincou.

Yasmin Brunet e MC Daniel viveram um breve romance logo depois do cantor terminar a relação que tinha com Mel Maia, no fim de agosto do ano passado. Os dois nunca anunciaram um namoro publicamente, mas a filha de Luiza Brunet até conheceu a família do rapaz. Depois dela entrar no reality show da TV Globo, ele declarou sua torcida. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Yasmin Brunet – estilo (7)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (3)

Yasmin é filha de Luiza Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (10)

Um espetáculo de beleza, né? @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (11)

E é atriz e modelo @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

Yasmin Brunet – estilo (2)

Sister tem 35 anos @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

No início de dezembro do ano passado, internautas perceberam o afastamento dos dois e, de acordo com Lucas Pasin, do UOL, foi Daniel quem colocou um ponto final na situação entre eles, alegando que estava com a agenda cheia e, por isso, não conseguiria se dedicar a um futuro namoro.