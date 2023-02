Cezar Black foi impedido de levar peruca para o BBB23, diz amiga

Parece que a treta da peruca entre Cezar Black e Tina poderia ter sido evitada. De acordo com Thalyta Coelho, que é amiga do enfermeiro, o brother tentou levar uma peruca ruiva para o BBB23.

Em entrevista ao F5, ela revelou que ele tinha pedido o acessório emprestado para lembrar dela durante o confinamento. Entretanto, os cabelos artificiais que ele carregava teriam sido barrados pela produção do Big Brother Brasil.

Cezar Black BBB23 1

Cezar BlackFoto: Instagram/Reprodução

cezar black e tina

Cezar Black e Tina brigaram por conta de uma peruca no BBB23 Foto: Globo/Reprodução

Cezar Black no BBB23 – Metrópoles

Cezar Black no BBB23 Globo/Reprodução

Cezar Black_004_Cezar Cruz BBB23

Ele é enfermeiro concursado do HRTReprodução

Cezar Black_002_Cezar Cruz BBB23

Mora em BrasíliaReprodução

Cezar Black_003_Cezar Cruz BBB23

Cezar BlackReprodução

“Espero que no dia 24 de fevereiro, aniversário dele, o Boninho libere a peruca”, brincou Thalyta.

Ela contou ainda que o baiano costuma usar as perucas em fantasias de Carnaval, período em que gosta de se vestir “principalmente de mulher”. “Ele é essa pessoa que ama a data, todo ano faz questão de folgar no Carnaval e sempre se prepara com antecedência, sai para comprar objetos para as fantasias”, relatou.