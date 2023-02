Saiba em quanto está o prêmio do BBB23

As moedinhas voltaram a cair em um momento nada propício no jardim do BBB23. Enquanto alguns lamentam a eliminação de mais um colega, a maquininha do serviço revela o novo valor do prêmio da edição.

Com a saída de Tina Calamba no terceiro paredão do programa, a soma bateu R$ 1,75 milhão na madrugada desta quarta-feira (8/2). O aumento de R$ 50 mil em relação à última semana foi a soma de mais uma doação da empresa com o palpite correto de Fred Nicácio.

Bruna Griphao e Bruno Gaga BBB23

O novo valor do prêmio é divulgado logo após os brothers se despedirem do eliminadoFoto: Globo/Reprodução

Cara de Sapato e Fred no BBB23

Eles costumam observar a contagem no jardimFoto: Globo/Reprodução

BBB23 Tina 1

Tina foi a terceira eliminada do BBB23Foto: Globo/Reprodução

Fred Nicácio, do BBB23

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

Sorteado pelo líder Gustavo para apostar em quem deixaria a casa mais vigiada do Brasil no paredão entre Cezar Black, Gabriel Santana e Tina, ele escolheu a angolana e acertou. A jornalista deixou o programa com 54,12% dos votos.

Fred e Aline também palpitaram sobre o resultado, mas votaram em Black e Gabriel, respectivamente, e erraram. O ex-marido de Boca Rosa chegou a comentar sobre como é ruim ser sorteado nessa situação.

“A gente fica na tentativa de aumentar o prêmio em uma situação constrangedora”, afirmou o brother para Tadeu Schmidt.