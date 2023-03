Chanceler volta ao Brasil após cancelamento da viagem de Lula à China

Pequim — O chanceler Mauro Vieira já está de volta ao Brasil após o cancelamento da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Vieira estava na República Dominicana representando o Brasil na Cúpula Ibero-Americana e, de lá, seguiria para Pequim, mas cancelou a viagem a partir da decisão de Lula de permanecer no Brasil por razões médicas.

O governo brasileiro afirma que, como os ministros que viriam à China estariam acompanhando Lula, não faria sentido que eles mantivessem a programação a partir do cancelamento da vinda do presidente, apesar de eventos com empresários brasileiros e chineses previstos para ocorrer no país asiático estarem, por ora, mantidos.

Dezenas de empresários que participariam da missão já haviam chegado a Pequim antes do anúncio do cancelamento da viagem de Lula.

O chanceler Mauro Vieira embarcaria neste sábado na República Dominicana para Los Angeles, nos Estados Unidos, de onde seguiria para a China no domingo. Com o cancelamento da viagem de Lula, porém, mudou a rota e já retornou ao Brasil. O avião da Força Aérea Brasileira que o transporta pousou na noite deste sábado em Manaus e, nas próximas horas, seguirá para Brasília.

Outros ministros que acompanhariam Lula à China, como o da Fazenda, Fernando Haddad, também ficarão no Brasil. O único integrante do primeiro escalão do governo brasileiro a chegar a Pequim é Carlos Fávaro, da Agricultura, que viajou antes e já estava participando, na capital chinesa, de encontros relacionados ao setor do agro.