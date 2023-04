Assumiu? Matheus Gabriel fala sobre affair com Maiara

Matheus Gabriel viu seu nome em destaque nos útimos dias, após ser flagrado com Maiara, em um show em Brochier, no Rio Grande do Sul, na última semana. Vivendo um affair com a cantora, segundo informações da colunista Mariana Morais do Portal Em Off, o artista falou sobre a situação em uma live nesta sexta-feira (21/4).

O assunto veio à tona quando o cantor e compositor Henrique Casttro, desejou felicidades ao casal. “Eu fiquei muito feliz e eu torço é que dê certo”, disse. Visivelmente sem graça, Matheus respondeu: “Amém. Tem que deixar baixo, né? O povo fala muito. Essa semana pra mim foi uma loucura. Coitada da minha mãe, ela até passou mal. O povo só mandando mensagem, metralhando, e eu só observando”, falou.

Henrique ainda destacou a boa índole do cantor e pediu que ele não ligasse para as críticas do público. “Muita gente que está na internet não conhece seu caráter, não conhece sua índole. Eu acho que qualquer homem que ficar com a Maiara ou com algum famoso vai passar por isso. Então, não liga muito não para o que a galera fala. O negócio é ser feliz”, disse.

Matheus Gabriel também falou sobre a polêmica de que estaria vivendo um romance duplo com Maiara e a modelo Karina Andrade. “Gente, eu sempre estive solteiro, tá? Eu quero deixar bem claro que eu estava solteiro”, afirmou.

Namoro de Maiara e Fernando chegou ao fim pela 12ª vezNa última terça-feira (18/4), esta coluna contou com exclusividade que o namoro iô-iô de Maiara e Fernando Zor chegou ao fim pela 12ª vez. Segundo fontes desta coluna, os cantores já estão separados há cerca de um mês.

Ainda de acordo com os amiguinhos da coluna, apesar de estarem separados há algum tempo, Maiara deu todo o apoio para Fernando se internar, para tratar o vício em Zolpidem (remédio utilizado sob prescrição médica para tratar insônia).

Fernando e Maiara começaram a se relacionar em 2019. Desde então, já separaram e voltaram 12 vezes. Os cantores haviam retomado a relação em março deste ano, após seis meses, quando deram um fim no noivado em setembro de 2022.