Charles Leclerc é pole position no GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O monegasco Charles Leclerc, Ferrari, será o pole position no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto da Ferrari cravou 1min40s203 na pista de Baku, em treino classificatório disputado nesta sexta-feira (28), e largará na frente, seguido pela dupla da Red Bull Verstappen e Perez.

Os primeiros eliminados no Q1 foram Nyck De Vries (AlphaTauri), Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Nico Hulkenberg (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Lideraram os melhores tempos Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (RedBull) e George Russell (Mercedes). A prova foi paralisada com bandeira vermelha faltando 10 e sete minutos com as batidas de De Vries e Gasly, respectivamente.

O melhor tempo do Q2 ficou com o holandês da Red Bull, seguido por Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), os espanhós Sainz e Alonso completaram o Top 5. Os cinco eliminados foram George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Alex Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Logan Sargeant (Williams).

Um fato pouco comum marcou a última classificatória. Verstappen e Leclerc marcaram exatamente o mesmo tempo em uma das voltas: 1m 40.445s Melhor para o holandês, que chegou à marca primeiro. A marca foi superada pelo francês pouco depois.