Chega a 70 o número de municípios no MA em emergência por causa da chuva

Subiu para 70 o número de cidades que decretaram situação de emergência no Maranhão devido às fortes chuvas que atingem o Estado, de acordo com nota divulgada neste sábado, 15, pela Defesa Civil. A cidade de Buriticupu, cercada por erosões, chamadas de voçorocas, decretou estado de calamidade pública. Até o momento, 40.678 famílias foram afetadas, 8.434 estão desabrigadas e desalojadas e seis mortes foram confirmadas. A Defesa Civil segue monitorando os episódios em que prejuízos e danos foram causados à população por conta do período chuvoso. Equipes do Corpo de Bombeiros, das prefeituras, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) estão realizando operação para auxiliar as vítimas no interior do Maranhão. Já foram enviadas 34,7 mil cestas básicas e 34 mil litros de água e 3,45 mil colchões foram entregues. Os restaurantes populares dos municípios atingidos vão ampliar a oferta de refeições no modelo híbrido (distribuição de quentinhas). Até o momento, 200 mil refeições foram entregues. Com a situação de emergência, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada, fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise.

*Com informações da Agência Brasil