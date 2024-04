China usou métodos “extrajudiciais” para forçar retorno de “fugitivos”

Relatório do grupo de direitos humanos Safeguard Defenders afirma que governo chinês usa métodos como sequestro, assédio e intimidação para “persuadir” cidadãos a retornar ao país; a justificativa seria uma campanha para acabar com a corrupção

Por Scilla Alecci

Nos últimos 10 anos, a China repatriou à força mais de 12.000 fugitivos. É parte de uma campanha estatal para erradicar a corrupção, de acordo com um novo relatório o grupo de direitos humanos Safeguard Defenders, sediado na Espanha. Leia a íntegra (PDF – 17 MB, em inglês).

O grupo afirma que o governo do presidente Xi Jinping usa métodos extrajudiciais, como sequestros, assédio e intimidação, para “persuadir” e coagir cidadãos chineses que vivem em mais de 120 países a retornar à China.

Embora Pequim afirme que os fugitivos são supostos suspeitos criminais, o relatório do grupo afirma que o sistema judicial da China, “profundamente falho e politizado”, dificulta saber com certeza se as acusações têm mérito.

“É essencial destacar que essas operações extrajudiciais são ilegais sob o direito internacional, independentemente do tipo de alvo, e todas constituem exemplos de repressão transnacional”, disse Laura Harth, uma das autoras do relatório, ao ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, em português).

O relatório, intitulado “Chasing Fox Hunt”, é baseado em relatos de 283 indivíduos que foram repatriados ou extraditados de mais de 50 países, além de dados publicados pela CCDI (Comissão Central de Inspeção Disciplinar, em português), a agência que coordena as atividades anticorrupção sob a liderança do Partido Comunista Chinês.

“Fox Hunt” (ou “caça à raposa”, em tradução livre) é o nome oficial da operação policial internacional lançada pelo governo chinês em 2014. Tornou-e parte de uma iniciativa mais ampla no ano seguinte chamada “Operation Sky Net”, que adicionou forças-tarefa dedicadas ao combate de lavagem de dinheiro, passaportes falsos e renda ilegal, segundo o relatório.

Tanto “Fox Hunt” quanto “Sky Net” continuam ativas atualmente. São apenas duas das operações patrocinadas pelo Estado que miram cidadãos chineses no exterior.

Em uma entrevista a uma revista semanal chinesa em 2014, Li Gongjin, na época líder da unidade de crimes econômicos da polícia de Xangai, resumiu a confiança do governo no programa de policiamento: “Um fugitivo é como uma pipa, o corpo está no exterior, mas o fio está dentro da China –por meio da família e dos amigos, [nós] sempre podemos encontrá-los”.

Inicialmente apresentados como formas de buscar fugitivos e recuperar bens roubados, as operações “Fox Hunt” e “Sky Net” tornaram-se o modelo para a repressão de Pequim contra cidadãos chineses no exterior, incluindo ativistas, jornalistas e minorias religiosas e étnicas.

“Em todos esses casos, Pequim sente que tem o direito à lealdade dos integrantes da diáspora”, afirmou Emile Dirks, pesquisador do Citizen Lab da Universidade de Toronto, que se concentra em tecnologias da informação e direitos humanos. “E se Pequim não puder garantir sua lealdade por meio da persuasão, exigirá sua lealdade pela força”.

“Convencidos” a retornar O relatório da Safeguard Defenders mostra que, de 2014 a 2023, a CCDI registrou 12.292 casos de “apreensões bem-sucedidas” em mais de 120 países e territórios.

De acordo com dados do governo chinês, de 2015 a 2018, a maioria dos supostos fugitivos foi “convencida” a voltar. O relatório descreveu o método como “uma guerra psicológica” que envolve deter, interrogar e ameaçar punir integrantes da família na China; vigilância online e assédio de cidadãos chineses no exterior; e ameaças diretas por meio de agentes não declarados ou procuradores.

Em alguns casos, as autoridades chinesas teriam oferecido incentivos financeiros a integrantes da diáspora chinesa dispostos a se voltar contra pessoas que conheciam.

Ao contrário da extradição e repatriação, a “persuasão” permite à China contornar o sistema legal do país hospedeiro, disse o relatório. Nos últimos anos, mais países se opuseram aos pedidos de Pequim para extraditar suspeitos, temendo que enfrentem julgamentos injustos ou violência ao retornar à China. Ao mesmo tempo, autoridades em pelo menos 4 países, incluindo Estados Unidos e Canadá, prenderam e condenaram cidadãos chineses e agentes que assediaram, perseguiram e espionaram alvos das operações “Fox Hunt” e “Sky Net”.

Entre aqueles persuadidos a retornar, o relatório identificou vários integrantes do grupo minoritário Uigur, que sofreu uma campanha de internação em massa e crimes contra a humanidade pelas mãos do governo chinês; uma idosa chinesa em Melbourne, que foi listada entre os fugitivos mais procurados da China e repetidamente afirmou sua inocência; e um residente da Espanha acusado de uma contravenção ambiental que foi pressionado a retornar por uma associação chinesa local.

Segundo o relatório da Safeguard Defenders, é difícil quantificar a verdadeira escala da campanha de repressão transnacional da China porque o governo não identifica publicamente seus alvos. No entanto, evidências anedóticas coletadas pelo grupo de direitos humanos mostram que o governo está “intensificando” seus esforços, disse Harth.

Em 2022, o diretor do FBI Christopher Wray chegou a uma conclusão semelhante. Falando em um evento em Simi Valley, Califórnia, Wray afirmou que o “governo chinês está cada vez mais mirando pessoas dentro dos EUA por retaliação pessoal e política” e que “há centenas de pessoas em solo norte-americano que estão na lista oficial da Operação Fox Hunt do governo chinês e muitas mais que não estão na lista oficial”.

Um dever de proteger À medida que as campanhas de repressão transnacional patrocinadas pela China se tornam mais sofisticadas, utilizando operações globais de hacking e vigilância digital, é importante para as nações democráticas que hospedam indivíduos alvos protegê-los, disse Harth.

“Essas atividades extrajudiciais de repressão transnacional representam uma violação descarada da soberania de outros países”, disse ela.

Su Yutong, jornalista e ativista da Radio Free Asia, disse ao ICIJ que, mesmo morando na Europa há mais de 10 anos, ainda recebe mensagens ameaçadoras e vídeos de pessoas que ela suspeita terem sido contratadas pelo governo chinês.

Reprodução / X @Suyutong – 30.nov.2022

“Trabalhando até tarde da noite, quase duas da manhã, realmente é dedicado. Ainda na Alemanha, esperando os policiais virem prender, não é?”, escreveu Su no X (ex-Twitter). Na imagem, as mensagens: “Estou na Alemanha!” e “Eu quero te estuprar 1º e depois te matar!”

Su mudou-se para a Alemanha em 2010 depois de ser detida e colocada em prisão domiciliar em Pequim por publicar um jornal proibido sobre a atuação do governo nos protestos da praça Tiananmen.

Logo depois de começar seu trabalho em um veículo de notícias alemão, ela lembra de receber uma ligação de um agente chinês. Quando perguntou como ele tinha conseguido seu número, Su disse que o agente respondeu: “Se eu quiser, posso saber tudo sobre você”.

Nos últimos 2 anos, Su diz que seu nome e endereço de e-mail foram usados para fazer ameaças de bomba falsas e reservar quartos de hotel caros em várias cidades. Alguém também publicou seu número de telefone em um canal on-line para pessoas procurando prostitutas. Ela recebeu vídeos mostrando decapitação e tortura. Depois de se mudar para uma nova residência, estranhos bateram à sua porta várias vezes em horários estranhos.

Até agora, a polícia alemã não prendeu ninguém. A polícia não respondeu ao ICIJ.

Su diz que não teme por sua vida, mas muitas vezes não consegue dormir mais do que duas horas por noite por causa da ansiedade: “Querem matar minha mente, meu espírito”.