Tudo que você precisa saber sobre o Festival de Verão

Ele está chegando. O Festival de Verão está de volta, sábado e domingo (28 e 29). Foram três anos de hiato sem a festa, que também vai retornar ao Parque de Exposições – onde nasceu em 1999 e ficou por 17 edições consecutivas. O CORREIO preparou um guia com todas as informações para você não ter dor de cabeça no Festival, que, em 2023, tem como mote ‘Somos Mundo’.

Atrações, portões e abertura

O elenco de mais de 30 atrações, multigeracionais e de diversos gêneros musicais, se revezam nos dois palcos (Cais e Ponte), em um total de 17 shows, a partir das 16h (abertura dos portões, às 15h), no sábado e no domingo.

Além dos shows no palco principal, o evento apresenta ainda a Coke Studio Eletroarena, com um lineup formado por DJs locais (veja a lista de atrações ao fim do texto), um grande espaço da cerveja Devassa – em formato de geladeira, com 15m de altura –, que contará com uma série de surpresas, uma roda gigante e outras opções de entretenimento para os frequentadores.

Para ter acesso, é obrigatório ter em mãos o Ingresso do FV23 (físico ou digital) e um documento oficial com foto.

Transporte: Metrô

Para garantir a segurança e o conforto dos clientes que vão de metrô para o Festival de Verão 2023 (FV23), a CCR Metrô Bahia montou uma estratégia especial de operação. Nos dias da festa, 28 e 29 de janeiro, a Estação Mussurunga do Metrô, que fica próxima ao local dos shows, vai ter horário de embarque estendido até as 2h30, enquanto as demais estações funcionarão após o horário de encerramento normal (0h) exclusivamente para desembarque.

A concessionária também vai ampliar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), reforçar a operação de vendas de bilhetes e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir com antecedência a passagem do metrô para ida e volta. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga por meio do Zap do Metrô, no número (71) 99688-0714, e pelos aplicativos Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Citta Mobi e Recarga Pay, além da rede credenciada, formada por 2 mil pontos de vendas.

Os clientes também poderão fazer selfies nos espaços instagramáveis da estação Rodoviária, que estão disponíveis desde o dia 20 e seguem até 30 de janeiro.

Transporte: Ônibus

A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o evento. Com a abertura dos portões às 15h e encerramento às 2h30, a operação visa a garantir o atendimento para quem optar por utilizar o transporte público, especialmente na volta pra casa.

A operação de transporte ocorrerá normalmente durante o período de chegada para os shows. Para a saída, o horário de atendimento será ampliado, com ônibus saindo até as 3h30 das estações de transbordo em direção aos principais corredores da cidade.

A partir das 21h30, cerca de 30 veículos de frota reguladora serão disponibilizados para a operação, e serão distribuídos entre as estações Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte. Além disso, o metrô tem a última saída da Estação Mussurunga prevista para as 2h30.

Os reguladores alocados na Estação Mussurunga darão atendimento às regiões de Cajazeiras, avenidas Aliomar Baleeiro, Luís Viana (Paralela), São Rafael, e também à orla. Já os veículos na Estação Pirajá passarão pela avenida Barros Reis, rua Cônego Pereira, avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Valéria e Estrada de Campinas.

Os reguladores do terminal Acesso Norte darão atendimento à rua Silveira Martins, Estrada da Liberdade, Avenida San Martin e Caminho de Areia. Os ônibus da frota reguladora ficarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob e serão utilizados de acordo com a demanda. Agentes de trânsito e transporte estarão nas estações para orientar os usuários sobre a operação do Festival.

Cidade da Música

– São mais de 7 mil profissionais envolvidos em todas as etapas do Festival de Verão. Desde a montagem até a pós-produção do evento, que vai contar com 20h de música.

– Foram 30 dias para montar toda a estrutura de palco, banheiros, entradas, espaços de interação, praças de alimentação, pista e camarote. Mais de 1500 toneladas de estrutura metálica foram utilizadas nesse processo.

– Os 70 mil m2 de estrutura física conta com 18 toneladas de luz e LED. A quantidade de geradores utilizados para o FV23 é suficiente para alimentar uma pequena cidade, segundo a produção.

Itens permitidos

Chapéu ou boné

Capa de chuva

Celular

Bolsa/Mochila

Óculos de sol

Protetor solar e labial

Canga

Câmera portátil

Álcool em gel

Carregador de celular

Itens proibidos

Alimentos e bebidas

Copos, latas e garrafas

Objetos cortantes pontiagudos

Objetos de vidro

Fogos de artifício

Guarda-chuva

Capacete

Substâncias inflamáveis ou tóxicas

Perfumes, cosméticos e desodorantes

Correntes ou cinturões

Bastão para tirar foto

Bancos ou cadeiras

Animais

Cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Arma de fogo ou arma branca

Bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não

PROGRAMAÇÃO DOS PALCOS PRINCIPAIS

ABERTURA DOS PORTÕES: 15h

Sábado – 28/01 – a partir das 16h (shows na ordem)

Quabales (show de abertura)

Filipe Ret convida Caio Luccas

Orochi convida Djonga

Criolo convida Ney Matogrosso

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Momento Devassa

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Ferrugem convida Xande de Pilares

Domingo – 29/01

Quabales (show de abertura)

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Jão convida Pitty

Luisa Sonza convida Alcione

Bell Marques

Baiana System e Olodum (Olodumbaiana)

Léo Santana

Momento Devassa

Ludmilla convida Glória Groove

COKE STUDIO ELETROARENA

SÁBADO – 28/01