“Choquei” dá parabéns a Dino por aprovação para vaga no STF

PODER360 14.dez.2023 (quinta-feira) – 10h24



O perfil Choquei, popular na rede social X (antigo Twitter), deu parabéns ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pela aprovação no Senado para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). “Merecimento de seu ótimo trabalho na vida pública. Parabéns e boa sorte, ministro”, comentou a página na publicação de Dino no X. O Choquei foi um dos perfis convidados no início de 2023 pela primeira-dama Janja Lula da Silva para um evento com influenciadores digitais no Palácio do Planalto.