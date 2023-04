Christiane Pelajo e coautoras lançam livro em evento prestigiado

Sororidade é a palavra que pode muito bem descrever a idealização do livro Uma Sobe e Puxa a Outra: Histórias Reais para Impulsionar Mais Mulheres, escrito por 44 coautoras, sendo uma delas a jornalista Christiane Pelajo. Na capital federal, houve um evento de lançamento da publicação na Livraria da Travessa, no Casapark, na noite dessa terça-feira (11/4).

Autoridades, a exemplo do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e da deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), prestigiaram a ocasião. Jornalistas e personalidades brasilienses também marcaram presença e elogiaram as coautoras pela iniciativa de inspirar outras mulheres com relatos comoventes e instigantes.

Autoras de Uma Sobe e Puxa a OutraDeputada federal Rosangela Moro e o senador Sergio MoroDurante o evento, as coautoras discursaram a respeito do projeto de criação do livro e contaram detalhes do início até a finalização da publicação. Elas autografaram exemplares e agradeceram os convidados por terem presenciado o lançamento de Uma Sobe e Puxa a Outra. As idealizadoras da edição vestiram uma camiseta que trazia estampado o título da obra.

Em entrevista à Coluna Claudia Meireles, Christiane Pelajo revelou que a agenda em solo brasiliense foi bastante agitada. “Tivemos um dia intenso e fomos recebidas pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em seu gabinete”, revelou. A jornalista definiu o encontro com a política como “incrível”. Na reunião, o grupo feminino abordou temas relacionados à igualdade de gênero.

Discurso inicial de Christiane Pelajo sobre a criação do livroA ministra da Gestão, Esther Dweck, também estava no encontro das coautoras com Tebet. As duas integrantes do governo se colocaram à disposição para conhecer iniciativas, voltadas a mulheres, a serem desenvolvidas pelas idealizadoras do livro.

“Se tivermos qualquer ideia de projetos que possam vir a se tornar algo concreto, ela [ministra Simone Tebet] se colocou à disposição. Ela foi muito gentil, aberta e simpática. A ministra Simone falou que temos de escrever um livro sobre a questão de violência política, violência psicológica, não só na política, com relação à mulher como um todo”, compartilhou Pelajo.

A trupe de mulheres inspiradoras foi recepcionada, ainda, pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Após os encontros com personalidades femininas do Poder Executivo, as coautoras se reuniram com a senadora Zenaide Maia (PSD-PB), atual procuradora da mulher no Senado. A parlamentar levou as idealizadoras do livro para o plenário da Casa Legislativa.

Christiane PelajoOs convidados e fãs assistem ao discurso de lançamento do livro“Chamaram-nos na Tribuna. Eu nunca tinha ido. Quando nos viram lá, as senadoras Daniella [Ribeiro (PSD-PB)] e Leila do Vôlei [(PDT-DF)] falaram [sobre o livro]. É uma obra que chama atenção das mulheres. Todas que estão ali no poder e podem fazer alguma coisa, se sensibilizaram pelo nosso livro. Acredito que é exatamente isso que querem fazem e qualquer ajuda é muito bem-vinda”, comentou Christiane Pelajo.

As coautoras participaram de uma reunião na Câmara dos Deputados com a deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP). A parlamentar é a procuradora da mulher na Casa Legislativa. Na conversa com a coluna, Christiane Pelajo declarou se sentir acolhida pelas representantes femininas dos poderes Executivo e Legislativo.

“Todas elas não só nos receberam muito bem, como se colocaram à disposição caso tivermos ideias. Elas falaram: ‘Por favor, me tragam, e nos encontraremos’”, destacou a jornalista.

Roberta Suplicy, Christiane Pelajo e Natasha de Caiado CastroChristiane Pelajo autografa um exemplarProjetosHá um mês, a jornalista lançou um videocast no South by Southwest (SxSW), considerado o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. O evento aconteceu nos Estados Unidos. O novo projeto dela se chama Tecnotalk por Chris Pelajo. A primeira gravação foi feita em um espaço do TikTok, situado em Austin, cidade no Texas.

“Qual é a ideia? Trazer as mulheres como protagonistas, sempre eu e outras duas mulheres, que transformaram essa área da inovação, tecnologia, tendências e criatividade”, analisa a idealizadora.

Na primeira edição do videocast, Pelajo entrevistou diretora Global do TikTok, Gabriela Comazzetto, e Luciana Bazanella, sócio-fundadora da White Rabbit, considerada uma das agências de tendências mais conhecidas internacionalmente. “As duas circulam no mundo todo, são brasileiras e tem carreira internacional. Incrível”, garantiu.

Confira os cliques:

Deputada federal Rosangela Moro, Christiane Pelajo e o senador Sergio MoroEliane Cantanhede, Christiane Pelajo e Márcia ZarurClaudia Meireles e Christiane PelajoValéria Prado e João PimentelMônica Torres e Ana Paula GonçalvesAntônio Rodrigo Machado e Bianca AraújoRaquel Porto Alegre, Erick Rianelli e Isabela CamargoAna Paula Gonçalves, Christiane Pelajo e Maria Paula FidalgoRaquel Costa, Felipe Domingues, Matheus Brasil e Hugo NogueiraCarinne Souza e Claudia MeirelesLiliane Pinheiro, Melissa Magnos, Maria Paula Fidalgo e Carolina DostalRosângela de Melo, Paulo César Francisco e Heloísa CarvalhoEdna Vasselo Goldoni, Alexsandra Frota e Carolina DostalAmigos prestigiam a jornalista e autora Christiane PelajoStella Fontele, Lorena Martins, Ramon Cavalcanti, Ariete Nunes, Carmen Moura e Claudinez GerolinPatrícia Marins, Fernanda Santos e Silviane RochaChristiane Pelajo discursa para os convidados a respeito do livroPatrícia Marins relata sobre o lançamento da obraConvidados prestigiam as autoras na Livraria da TravessaMomento das autoras autografarem os livrosEliana Casandre, Carolina Videira e Patrícia Marins autografa livrosCapa da obra