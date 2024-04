Christiane Torloni encerra contrato com a Globo após quase 50 anos

Christiane Torloni encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após quase 50 anos na emissora. Seguindo a política que a empresa vem adotando nos últimos anos, a atriz passará a assinar seu vínculo por obra certa, a exemplo de estrelas como Regina Casé, Gloria Pires e Carolina Dieckmann.

O último trabalho da artista na emissora foi uma participação no programa The Masked Singer Brasil, exibido no último domingo (31/3).

Christiane Torloni pede orações para o pai, Geraldo Matheus “Encerro com chave de ouro minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a era de ouro de uma empresa que contou com os melhores de sua época”, declara Christiane.

