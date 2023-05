Comemorando 30 anos de carreira, atriz Maria Menezes estreia espetáculo-solo

Conhecida do grande público por sua versatilidade, irreverência e atuações em TV, teatro e cinema, Maria Menezes se tornou uma das atrizes mais queridas da Bahia. Em comemoração aos seus 30 anos de carreira, a atriz decidiu atender a um pedido recorrente dos seus fãs e apresentar um espetáculo-solo de comédia. Com encenação e dramaturgia de João Sanches e texto da própria atriz, o espetáculo Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui), estará em cartaz todos os sábados, a partir deste dia 6, às 20h, no Teatro Módulo.

O espetáculo que teve pré-estreias, em março, durante o Curto Circuito das Artes – projeto promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) – propõe um encontro ao vivo, totalmente presencial e interativo, entre o público e essa artista tão popular. Durante a apresentação, Maria Menezes interpreta a si mesma e a outras personagens, fazendo uma analogia das etapas mais importantes da sua vida com os ciclos da lavagem de roupa numa máquina de lavar.

Misturando comédia, vida real e ficção, expondo questões, vivências pessoais e percepções da mulher contemporânea, Maria acrescenta sua experiência de escuta e de interação com o público das ruas, para ampliar a discussão sobre temas como casamento, gravidez depois dos 40, vida pessoal e profissional.

Sobre o retorno aos palcos, à frente de um espetáculo solo, a atriz relata: “É uma imensa alegria voltar ao palco, depois de um longo intervalo, num espetáculo solo, uma comédia comemorativa dos meus 30 anos de profissão. Há 15 anos frequento diversos bairros de Salvador com o microfone na mão, ouvindo histórias da população. Agora é a vez de compartilhar minhas histórias. É a vez do teatro!”

SERVIÇO: Maria Menezes na comédia Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui) | sábados, a partir de 6 de maio, às 20h, no Teatro Módulo | Ingressos: R$ 60 / R$ 30, à venda na bilheteria e no Sympla