Frank Geyer Abubakir é homenageado com medalha de 80 anos do Museu Imperial

O empresário brasileiro Frank Geyer Abubakir recebeu, nesta quinta-feira (16), a medalha comemorativa dos 80 anos do Museu Imperial. A honraria foi entregue como reconhecimento ao empenho e dedicação à instituição, que possui um acervo de 400 mil itens, entre eles a Casa Geyer, doada pela família de Frank e apoiada por ele. A homenagem foi feita durante a celebração de 180 anos de Petrópolis, cidade do Rio de janeiro, realizada no complexo arquitetônico da antiga residência de verão da família imperial.

A Casa Geyer é conjunto arquitetônico localizado no Cosme Velho no Rio de Janeiro, que inclui coleção de livros, álbuns, pinturas, gravuras, litografias, desenhos, mapas e demais objetos históricos, totalizando 4.255 obras. Doada ao Museu Imperial pelo casal Maria Cecília e Paulo Fontainha Geyer, avós de Frank, a Coleção é tombada e está em processo de restauro para abertura ao público. Frank, que viveu grande parte da sua juventude residindo na Casa Geyer é um dos principais apoiadores da abertura ao público com visitação.

Abubakir tem uma longa trajetória de apoio a Cultura e artes, além de projetos sociais. Ele atua na promoção de projetos com impacto positivo na sociedade, tanto por seu apoio na Unipar, empresa que exerce o controle societário, e no Instituto Unipar, do qual é chairman, quanto em sua atuação pessoal, juntamente com sua esposa Flávia Abubakir, por meio do Instituto Flávia Abubakir (IFA).

O IFA já promoveu impacto a mais de 1.500 pessoas com ações sociais, educativas e culturais em Salvador, na Bahia, onde Flávia e Frank têm origens familiares. Entre projetos apoiados estão o Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade, o XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, o cinema Glauber Rocha, a Escola Municipal Paroquial da Vitória, entre outros. Recentemente, inaugurou um abrigo de ônibus na Praça Rodrigues Lima, com placas fotovoltaicas para carregamento de equipamentos eletrônicos da população local que utiliza o equipamento.