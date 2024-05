Christina Rocha encerra contrato com SBT

Foto: Instagram/Reprodução

1 de 1 foto colorida do rosto de Christina Rocha sorrindo – metrópoles – Foto: Foto: Instagram/ReproduçãoA apresentadora Christina Rocha não faz mais parte do corpo de funcionários do SBT. A informação foi divulgada pela emissora nesta quinta-feira (2/5).

“A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre as partes”, diz o começo da nota.

O texto reconhece ainda o trabalho realizado pela apresentadora na emissora. “Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada.”

Vale lembrar que Christina Rocha estava afastada do programa Tá Na Hora, o qual assumiu ao lado de Marcão do Povo após o fim do programa Casos de Família, desde o meio de abril. Na época, a assessoria do SBT afirmou que o afastamento foi motivado por “questões pessoais” após a perda de um entre querido.

