O churrasco brasileiro apareceu na terceira posição das comidas típicas mais populares no TikTok, conforme realizou uma pesquisa feita pela Insureandgo, uma seguradora de viagem do Reino Unido, que teve como ponto de partida as comidas típicas de cada país com base em hashtags do TikTok. A empresa organizou um mapa para divulgar o resultado e realizou um análise com mais de 2.600 pratos, de 177 países. O prato mais visualizado de todos os tempos, com incríveis 6 bilhões de visualizações, é o ramen, uma deliciosa iguaria japonesa. Em segundo lugar, estão os hot dogs nos Estados Unidos, seguidos pelo churras brasileiro em terceiro lugar no ranking mundial de menções. De acordo com o estudo, os pratos salgados dominam a lista de comidas imperdíveis em cada país, com os doces ocupando o topo em apenas 38 locais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A culinária sul-americana é fortemente influenciada pela diversidade étnica do continente, com destaque para frutas frescas, frutos do mar e uma grande variedade de carnes. No Brasil e na Argentina, por exemplo, o churrasco e o assado são os pratos mais apreciados, respectivamente. No Peru, o ceviche é considerado o prato nacional. Já o Uruguai se destaca por ter uma guloseima doce, os bizcochos que são pastéis amanteigados e folhados. Chris Rolland, CEO da Insureandgo, acredita que o TikTok tem influenciado as tendências alimentares ao redor do mundo. “À medida que o TikTok continua a moldar tano as tendências globais de viagem quqanto de alimentos, é fascinente ver como pratos de todo o mundo capturam os corações e apetities das pessoas em todos os lugares. De tamales no México a stroopwafels na Holanda, cada viagem ao exterior é uma aventura culinária esperando para acontecer”, disse. Em outros países, como o Reino Unido, o prato imperdível é o icônico fish and chips, enquanto na Itália é o panetone e em Portugal é a sopa chamada caldo verde. Em Taiwan, a sensação é o bubble tea, uma bebida refrescante com bolas de tapioca preta mastigáveis. O ranking das iguarias mais populares é o seguinte:

1. Ramen, Japão – 16,5 bilhões de visualizações

2. Hot Dogs, EUA – 10,2 bilhões de visualizações

3. Churrasco, Brasil – 8,3 bilhões de visualizações

4. Bubble Tea, Taiwan – 8,1 bilhões de visualizações

5. Bakso, Indonésia – 5,6 bilhões de visualizações

6. Kimchi, Coreia do Sul – 5 bilhões de visualizações

7. Döner, Turquia – 4,9 bilhões de visualizações

8. Asado, Argentina – 4,3 bilhões de visualizações

9. Chicharron, Espanha – 3,2 bilhões de visualizações

10. Tamales, México – 2,9 bilhões de visualizações

11. Sinigang, Filipinas – 2,7 bilhões de visualizações

12. Fufu, Gana – 2,6 bilhões de visualizações

13. Caviar, Rússia – 2,6 bilhões de visualizações

14. Pho, Vietnã – 2,3 bilhões de visualizações

15. Ceviche, Peru – 2,2 bilhões de visualizações