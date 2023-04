Chuva alaga acampamento indígena em Brasília. Vídeo

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal nesta quinta-feira (27/4) alagaram o Acampamento Terra Livre (ATL), na Praça da Cidadania. A mobilização no centro da capital federal reúne aproximadamente cinco mil indígenas que pedem agilidade no processo de demarcação de terras.

Uma forte chuva que caiu por volta das 17h dispersou.

Confira como ficou o acampamento:

Para tentar manter o acampamento de pé, os organizadores da mobilização, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), estão nas redes sociais pedindo doações de lonas, cobertores, barracas, roupas e barbantes, por exemplo.

AcampamentoCom o tema “O futuro indígena é hoje. Sem demarcação não há democracia!”, o Acampamento Terra Livre veio a Brasília reforçar a necessidade da demarcação dos seus territórios, processo que foi paralisado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os indígenas de todas as regiões do país chegaram a capital federal na última segunda (24/4) e devem permanecer até esta sexta-feira (28/4).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar o acampamento nesta sexta. A expectativa das lideranças indígenas é que o chefe do Executivo anuncie a demarcação de 13 territórios que aguardam a assinatura do petista.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSol-SP), também irá visitar a mobilização nesta sexta. Durante o encontro, o governo federal deverá assinar a retomada da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígena (PNGATI) e a reativação do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI).