Chuva em SP: Mulher morre em enchente, e Estado registra desabamentos, queda de árvores e alagamentos

A forte chuva que atinge São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 8, deixou uma mulher morta na Rua Gaivota, em Moema. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro de um veículo quando começou o temporal. O carro ficou submerso pelas águas da enchente e a mulher teve parada cardiorrespiratória. Ela foi retirada por duas equipes da corporação, que tentaram reanimá-la. No entanto, a mulher morreu no local. As chuvas também deixaram quatro bairros da capital paulsita – Penha, Itaquera, Vila Prudente e Aricanduva – em alerta e os demais em atenção. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Já a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) suspendeu o rodízio municipal de veículos. No Estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros, até às 18h15 foram registradas 66 quedas de árvores, 61 pontos de enchentes e 13 desabamentos. Além disso, a corporação informou que, por volta das 17h17, na Rua José Cândido Cerqueira Leite, em Mauá, um telhado caiu sobre crianças. Cinco equipes foram deslocadas para atender a ocorrência. No local, foi constatado que duas crianças ficaram levemente feridas e foram socorridas ao Pronto-Socorro (PS) Nardini.

