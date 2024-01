Chuva intensa causa estragos e deixa 25 pessoas ilhadas em Belo Horizonte

Uma chuva forte que atingiu a capital Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a região metropolitana da cidade na terça-feira, 23, causou a inundação de ruas, avenidas e rodovias, além de quedas de árvores. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. No entanto, cerca de 25 pessoas ficaram ilhadas em suas casas na região norte da capital mineira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram registradas na Avenida Ministro Oliveira Salazar, no bairro Santa Mônica, região da Pampulha. Na Avenida Doutor Alvaro Camargos, também no mesmo bairro, os ocupantes de um veículo foram resgatados pela população com o auxílio de uma corda, em meio à enxurrada.

A Defesa Civil de BH informou que, em apenas três horas, a regional oeste registrou 26,2% do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro, seguida pela região da Pampulha com 23,1% e a região centro-sul com 20,6%. A BR-040, em Nova Lima, na região metropolitana, precisou ser interditada devido ao alagamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o volume de água foi tão alto que chegou a quase um metro, arrastando alguns veículos. Além disso, a via também apresentou muita lama. Além disso, os bombeiros atenderam a pelo menos quatro ocorrências de desabamento ou desmoronamento. Como medida preventiva, a Defesa Civil bloqueou duas vias durante a chuva intensa.

Avenida Prudente de Morais hoje, estamos em situação de calamidade pública #mgtv @tvglobo pic.twitter.com/pepKBQJwLY — Aninha Invest (@AninhaInvest) January 23, 2024

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA