Chuva provoca alagamento e prejudica circulação de trens na Linha 10-Turquesa da CPTM

A forte chuva que atinge São Paulo na noite desta quinta-feira, 2, provocou um alagamento entre as estações Prefeito Celso Daniel e Saladino, da Linha 10-Turquesa, e prejudicou a circulação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Às 19h49, a companhia disse que a linha, que faz a ligação de Rio Grande da Serra até o Brás, operava com velocidade reduzida. Cinco minutos depois, a operação passou para parcialmente. Já às 20h29 a CPTM disse que os trens circulavam de novo com velocidade reduzida. A normalização ocorreu apenas as 20h40. No entanto, os passageiros ainda sentiam o reflexo da situação. As plataformas das estações ficaram lotadas. Um passageiro publicou no Twitter, às 19h50, que não passava nenhum trem na estação em que estava. “Ambos sentidos sem passar trem há 18 minutos”, escreveu. A chuva também prejudicou os passageiros de ônibus na volta para casa.

