Chuvas fortes deixam 64 cidades no Maranhão em estado de emergência

O número de municípios do Maranhão que decretaram situação de emergência devido às fortes chuvas e enchentes registradas no Estado chegou a 64. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 35.894 famílias foram afetadas pelas inundações e 7.757 estão desabrigadas e desalojadas. A cidade de Buriticupu, que tem sofrido com a abertura de enormes crateras, decretou estado de calamidade pública. A Defesa Civil maranhense está nos municípios afetados para prestar auxílio às famílias e apoio às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil das prefeituras e monitorar ocorrências em que prejuízos e danos foram causados à população por conta do período chuvoso. Equipes do governo do Estado, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras das cidades afetadas realizam uma operação conjunta para auxiliar as vítimas do interior do Maranhão. Cerca de 13 mil cestas básicas, 34 mil litros de água e 2 mil colchões foram enviados para os 64 municípios em estado de emergência.

“O governo do Estado está diligente, por meio do comitê gestor, que é composto de secretarias e órgãos. Estamos atuando de forma integrada para diminuir a dor e o sofrimento das famílias maranhenses, que tanto precisam agora de todo o apoio”, declarou o coronel Célio Araújo, que é comandante do Corpo de Bombeiros, em entrevista à Jovem Pan News. O Corpo de Bombeiros local também informou que já foram registradas seis mortes em todo o estado desde o início da onda de chuvas na região.

Leia também

Estragos causados pelas chuvas deixam 1.532 municípios em situação de emergência no Brasil



Chuva provoca seis mortes no Maranhão e deixa 33 municípios em situação de emergência



*Com informações do repórter Sérgio Carvalho