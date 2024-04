Ciclista morre ao se desequilibrar de ponte e cair de 27 metros em SP

São Paulo – A ciclista Kelly Stefani de Oliveira Alves, 38 anos, morreu após se desequilibrar da bicicleta e cair da Ponte do Esqueleto, na divisa entre as cidades de Cordeirópolis e Limeira, no interior paulista, na manhã deste domingo (28/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de altura aproximada de 27 metros e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Duas viaturas foram socorrê-la, mas encontraram a vítima sem vida.

ciclista-cai-ponte-esqueleto (3)

Kelly publicava fotos das suas experiências no ciclismo Reprodução/Instagram

ciclista-cai-ponte-esqueleto

Ponte do Esqueleto fica no interior de SP Reprodução/Notícia de Limeira

ciclista-cai-ponte-esqueleto (2)

Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 38 anos, deixa um filho Reprodução/Instagram

ciclista-cai-ponte-esqueleto (1)

Reprodução/Instagram

Informações preliminares apontam que Kelly estava praticando ciclismo com o marido na hora do acidente. Ela teria parado para guardar o celular, perdido o equilíbrio e caído da ponte. A bicicleta da vítima também foi encontrada no solo.

O acidente aconteceu por volta das 10h, de acordo com os Bombeiros. O corpo da ciclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Luto Moradora de Rio Claro, também no interior paulista, ela deixa um filho, de 7 anos. Nas redes sociais, Kelly costumava publicar fotos da família e das experiências com o ciclismo.

“Pedalar, contemplar e agradecer”, diz um dos posts, publicado há duas semanas. “Valorize o hoje. Quando entendemos que cada dia a mais é na verdade um dia a menos, começamos a valorizar o que realmente importa.”

No Instagram, amigos lamentaram a morte da ciclista. “Vá em paz, amiga”, lamenta um dos usuários. “Que tristeza. Vá em paz, bruxinha”, postou outra amiga.