Shows de Psirico, La Fúria e o Poeta animaram terceiro dia da Festa da Cidade

Terceiro dia da Festa da Cidade

O terceiro dia da Festa da Cidade em Teixeira de Freitas ocorreu no sábado (04), na Avenida das Nações. La Fúria, Psirico e O Poeta foram algumas das principais atrações do evento, que também contou com a apresentação de diversas bandas locais e de alunos inscritos nos cursos da Casa da Cultura, visibilizando a potencialidade da cultura teixeirense no ano em que o município completa 39 anos de emancipação política.

Trios elétricos, palco principal, barracas, camarotes, isopores de bebidas, parque de diversão e ambulantes com produtos alimentícios garantiram o lazer e a geração de renda durante a celebração, que contou com segurança reforçada por meio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, entre outras instituições de segurança.

Aliando entretenimento e conscientização, a Secretaria de Promoção Social e Cultura esteve presente durante a festa com o projeto de conscientização do combate à violência contra a mulher, criado pela pasta; e com a Campanha Faça Bonito, cujo objetivo é mobilizar a sociedade para atuar na prevenção e no enfrentamento da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes.

Em 2024, a Festa da Cidade se consolidou enquanto o principal evento do Extremo Sul da Bahia, incentivando a cultura e economia locais ao celebrar o aniversário de uma cidade relativamente nova, mas com um papel e uma atuação de destaque em território baiano.

Terceiro dia da Festa da Cidade (Fotos: Junior Origem)

