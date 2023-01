BBB23: Cezar quebra a internet com tatuagem e ganha sussurro de Tina

Cezar Black quebrou a internet durante a estreia do BBB23. Isso porque, com inúmeras tatuagens espalhadas pelo corpo, o baiano tem Ai Preto escrito, em referência à música de Bianca, Biel do Furduncinho e L7nnon entre o peito e o ombro. Apesar de muitas brincadeiras, os usuários do Twitter aproveitaram para “tirar uma onda” com o enfermeiro.

O participante da Pipoca aproveitou a entrevista pré-BBB para mostrar a tatuagem, que foi um gancho para que a Globo colocasse a música para tocar. Dentro da casa, durante a apresentação, Cezar exibiu o registro e ganhou um sussurro de Tina, que relembrou a música. Confira.

AI PRETO!!!! #BBB23 pic.twitter.com/sVYpU322Pa

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 17, 2023

Já na internet, muitas pessoas passaram a zombar do baiano. “O cara tem uma tatuagem escrito ‘AI PRETO’ aqui acabou pra mim”, escreveu um usuário. “Cezar simplesmente tem tatuado AÍ PRETO no peito, mano”, disse outro. Confira outras reações.

Cezar Black quebrou a internet com a tatuagem Ai Preto feita no peito

Cezar Black quebrou a internet com a tatuagem Ai Preto feita no peitoReprodução/Twitter

Cezar Black quebrou a internet com a tatuagem Ai Preto feita no peitoReprodução/Twitter

Cezar Black quebrou a internet com a tatuagem Ai Preto feita no peitoReprodução/Twitter

O anúncio de Cezar Black como participante do time Pipoca do BBB23 deixou a cantora Bianca eufórica, mesmo sem conhecê-lo. Ele tem tatuado no ombro direito a frase “Ai Preto”, título de sua música mais famosa. No Twitter, a intérprete de Ai Preto compartilhou uma imagem do enfermeiro baiano exibindo a tattoo em sua apresentação, no intervalo comercial da Globo, e vibrou ao descobrir que terá um fã no reality.

“Eu tô passada que o Cezar tem ‘Ai Preto’ tatuado! Eu amei demais”, comemorou a cantora. Ela ainda aproveitou que é fã do Big Brother Brasil e pediu a Boninho para se apresentar em uma das festas do programa. “Boninho, Globo, já pode me chamar para fazer um show para os brothers na casa, vai ser tudo”, emendou.