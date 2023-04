Ciclone bomba pode atingir Rio de Janeiro e litoral paulista neste fim de semana, aponta Climatempo

Um ciclone bomba deve atingir o Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo neste fim de semana, segundo previsão do Climatempo. O fenômeno pode trazer fortes chuvas nos dois estados. Segundo o Climatempo, existe a possibilidade de ressaca com ondas de 2,5 até 3,5 metros no litoral paulista, além das tempestades. O ápice da ressaca ocorrerá entre domingo, 2, e segunda-feira, 3. No Rio de Janeiro, os efeitos poderão ser sentidos da Costa Verde à Região dos Lagos. O fenômeno começou trouxe fortes chuvas no Rio Grande do Sul e ressaca no litoral de Santa Catarina, onde o cenário não deve mudar nos próximos dois dias. De acordo com o Climatempo, o ciclone bomba se caracteriza por um ciclone extratropical intenso com ventos fortes, podendo causar estragos. O fenômeno meteorológico leva esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre dentro do ciclone, ocasionando em um “efeito bomba”. O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do país, principalmente no Sul e no Sudeste. As temperaturas devem cair em todos os estados do Sul do país no domingo, 2, “devido a entrada da massa de ar frio que vem na retaguarda do sistema frontal”.

