Cidade em Minas Gerais sofre tremor durante a madrugada e moradores se assustam

Na madrugada desta quarta-feira, 28, moradores da cidade de Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, sentiram fortes tremores. A Defesa Civil da cidade informou que a ocorrência foi registrada às 00h42 com um tremor de terra de magnitude 2.8 no município, com epicentro na região do bairro Santo Antônio. Segundo a Escala Richter, índices entre 2 e 4 são considerados de baixa intensidade. “Até o momento, porém, não houve registros oficiais de ocorrências de danos materiais ou humanos em decorrência do tremor. As equipes estão nos bairros onde o tremor foi mais sentido acompanhando e monitorando a situação junto aos moradores”, informou a prefeitura de Sete Lagoas em Nota. O Centro Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) foi acionado para coletar dados dos sismógrafos instalados na cidade em agosto deste ano. Esta foi a 12ª ocorrência de tremores na região, segundo a instituição. Nas redes sociais, moradores de Sete Lagoas mostram-se preocupados com a ocorrência e reclamaram da falta de ações do governo em relação aos temores frequentes. Vereador do município, Júnior Sousa compartilhou diversos vídeos, nos quais é possível ver a movimentação do fenômeno.

No bairro Mata grande em Sete Lagoas, é possível escutar som de explosão muito forte, e ver imagens da Câmara de segurança tremendo após forte estrondo. pic.twitter.com/wmI2lYJZdm — Júnior Sousa (@juniorsinforma) December 28, 2022

&

Câmeras externas da residência de Ketlyn gravaram momento de estrondo seguido de tremor na Av. Italia no Bairro Jardim Europa em Sete Lagoas – Registro as 00:42h dessa Quarta-feira (28) pic.twitter.com/YygEF9aN3y — Júnior Sousa (@juniorsinforma) December 28, 2022