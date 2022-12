Cinco estações do Metrô de São Paulo vão funcionar sem interrupção no Réveillon

O Metrô de São Paulo vai operar sem interrupção neste sábado, 31, no último dia do ano. Três estações da linha Verde (Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp) e duas da linha Amarela (Paulista e Higienópolis-Mackenzie), que operam nas proximidades da Avenida Paulista, estarão abertas durante toda a noite. A estação Consolação, que fica mais perto do palco dos shows do Réveillon, será fechada a partir das 16 horas de sábado. Por outro lado, as estações das linhas Azul, Verde, Vermelha, Prata, Amarela e Lilás vão funcionar com embarque e desembarque até as 2 horas e, após esse horário, somente para desembarque. A operação volta normalmente às 4h40. Em relação a circulação de trens das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o funcionamento será normal no dia 31. Na madrugada de domingo, 1º, as estações ficarão abertas apenas para desembarque para que vem das estações de transferências.

Leia também

Conta de Luz seguirá sem cobrança extra em janeiro, informa Aneel



STF arquiva investigação contra Bolsonaro por atos no 7 de setembro