Cinema e Pensamento: Narrativas Negras movimenta Coqueiro Grande em abril

O Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (iAMO) realiza da próxima segunda até a quarta (3a 5 de abril) a imersão “Cinema e Pensamento: Narrativas Negras” e a abertura oficial da sede da organização, no bairro Fazenda Grande IV, localizada na comunidade Coqueiro Grande, em Salvador.

O evento, realizado em parceria com a empresa Odun Filmes e o Centro Afrocarioca de Cinema e apoiado pelo Centro Técnico Audiovisual/MINC, contará com oficinas de roteiro, direção e atuação para cinema, voltadas exclusivamente para jovens da comunidade e entorno; e à noite realiza sessões abertas ao público, com exibição de filmes e palestras com profissionais do mercado audiovisual.

A conferência de abertura da imersão e lançamento da sede, tem o tema: “Experimentação é tecnologia ancestral disponível às juventudes negras e periféricas” e contará com palestra da historiadora, pesquisadora e referência do movimento feminista negro, Valdecir Nascimento. Na ocasião, a Instituição, que funcionará como uma residência artística audiovisual, será apresentada para comunidade do Coqueiro Grande, Fazenda Grande IV e adjacências.

“Acreditamos que a realização da conferência por parte de uma ativista familiar à comunidade será de fundamental importância para fortalecermos o ideal de um território capaz de prospectar futuros mais igualitários”, destaca Viviane Ferreira, fundadora do Instituto e idealizadora da formação.

“Ser uma alma criativa e sonhadora no Coqueiro Grande é o comum. Nosso bairro é cercado por territórios vizinhos pulsantes de vida e arte cotidiana, em um vetor que está no centro da Estrada Velha do Aeroporto conectado de São Cristóvão à Pirajá. Noutro vetor está conectado à Cajazeiras, numa ponta, e Itapuã noutra”, afirma.

“E as juventudes dessa região merecem um espaço estruturado para dar vazão às suas experimentações, invenções e criatividade, sempre em diálogo com outras experiências no mundo”, reforça Ferreira .

As exibições serão realizadas nas noites dos três dias de imersão, sempre das 18h às 21h, seguida dos bate-papos. Estão confirmadas as presenças dos/das realizadores/as: Thiago Costa, Ranaya Dorea, Camila de Moraes, Bruna Andrade e Bruno Ribeiro.

A lotação máxima por dia é de até 120 pessoas. Espera-se que o momento seja voltado em especial para moradores/as do território, mas, pessoas interessadas em produção audiovisual também podem comparecer ao evento.

Oficinas com jovens

Já as oficinas serão fechadas e terão capacidade para até 12 pessoas por modalidade. Elas serão realizadas apenas nos dias 4 e 5, das 14h às 17h30. Todas as atividades serão direcionadas para jovens a partir de 14 anos de idade, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e que residam na comunidade e entorno.

As facilitadoras serão as premiadas referências, a escritora Ana Maria Gonçalves, para a Oficina de escrita criativa e roteiro, a cineasta Viviane Ferreira, idealizadora da imersão, para a Oficina de direção, e a atriz Valdinéa Soriano, para a Oficina de atuação.

A conferência de encerramento também será realizada pela escritora Ana Maria Gonçalves e levará o tema “O cotidiano como fonte de fabulação”. “Encerrarmos o ciclo de reflexões com essa conferência que nos permitirá entender como a escritora do aclamado ‘Um defeito de cor” se alimenta das experiências afro-brasileiras para fabular suas histórias e inspirar outras existências”, conclui Viviane Ferreira.