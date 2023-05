Ronnie Von celebra nova fase da carreira e sucesso na RedeTV!

Depois de três anos fora do ar, após sua saída da TV Gazeta, Ronnie Von está com tudo! O carioca de 78 anos, comemora o sucesso do Manhã do Ronnie, da RedeTV!, programa matinal diário da emissora.

Levando pautas interessantes e convidados especiais, o Manhã do Ronnie tem uma diversidade de assuntos, cumprindo seu papel de ser uma revista eletrônica diária, tratando de temas culturais, gastronômicos, saúde e notícias de utilidade pública.

A atração leve e agradável vem crescendo dia a dia na audiência. Na manhã da última sexta-feira (28/4), o programa superou a Band, que apresentava automobilismo, um dos grandes trunfos da emissora.

Um dos grandes sucessos do programa Manhã do Ronnie é a qualidade dos convidados. Já passaram por lá Fábio Porchat, Carolina Ferraz, Marisa Orth, Vera Fischer, Maitê Proença, Léo Fraiman, Myrian Rios, Priscila Fantin, Mariana Ferrão, Carlos Alberto de Nóbrega, Mariana Godoy, Alessandra Maestrini, Dedé Santana, Paulinho Vilhena, Luigi Baricelli entre outros.

Para comemorar a nova fase da carreira do apresentador, que ultrapassou 50 anos, Ronnie está na concorrida disputa ao prêmio “Ibest”, a maior premiação da Internet no Brasil, que conta com a participação do público na votação. Ele está disputando na categoria de “Melhor Apresentador”, junto com nomes conhecidos como Faustão, Silvio Santos, Ivete Sangalo, Luciano Huck, Eliana, Marcos Mion, Fabio Porchat, Serginho Groisman, Tadeu Schmidt e Raul Gil.