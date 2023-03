Cinemas de Salvador vão receber filmes indicados ao Oscar com ingressos a R$ 10

Para os amantes do “escurinho”, a rede de cinemas UCI Orient vai promover uma maratona especial com os filmes que foram indicados ao Oscar.

Entre os dias 9 e 10 de março, as principais produções do cinema serão exibidas em Salvador com ingressos a R$10. Já os clientes, com o cartão Unique, vão poder assistir os longas por apenas R$9.

O “UCI Day Oscar” foi criado para promover a ida do público aos cinemas. Em Salvador, os soteropolitanos vão poder assistir no Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela, exceto para as salas IMAX e Delux.

Os filmes que estarão em cartaz são: “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, “Os Fabelmans”, “Avatar: O Caminho da Água”, “Os Banshees de Inisherin”, “Elvis”, “Top Gun: Maverick” e “A Baleia”.

Confira a programação*:

Top Gun Maverick

22:00h (Quinta) e 14:00h (Sexta)

Avatar: O Caminho da Água

19:55h (Quinta) e 14:00h (Sexta)

Elvis

18:55h (Quinta) e 16:40h (Sexta)

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

14:00h (Quinta) e 17:45h (Sexta)

Os Fabelmans

16:55h (Quinta) e 20:40h (Sexta)

Os Banshees de Inisherin

14:00h (Quinta) e 22:00h (Sexta)

A Baleia

16:25h (Quinta) e 19:35h (Sexta)

*Horários comuns aos três cinemas da rede