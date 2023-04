TV Globo define nome oficial para substituir ausências de Ana Maria

Não é novidade para ninguém que os apresentadores titulares dos programas da Globo precisam de férias e algumas folgas ao longo do ano para aguentarem o ritmo de trabalho na emissora. A empresa, inclusive, já escolheu o nome da substituta oficial de todas as atrações de variedades: Talitha Morete.

De acordo com Flávio Ricco, do portal R7, a jornalista é um tipo de curinga para a Globo e será usada sempre que uma das apresentadoras oficiais se ausentar, como o que acontece com Ana Maria Braga, por exemplo, que deixa a apresentação do programa algumas vezes por ano.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.