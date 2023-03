Cléber Machado começou a sentir “cheiro de queimado” antes da Copa

A demissão de Cléber Machado é o assunto da noite desta quarta-feira (22/3), como o Metrópoles destacou. Mas não pode nem ser considerado uma surpresa, porque o narrador já sentia o “cheiro de queimado” bem antes da Copa do Mundo.

Como se sabe, Cléber não foi para o Catar e não escondeu de ninguém a sua frustração, porque ele se gabava de já ter participado da cobertura de nove Copas. Seria a décima, mas não deixaram ele ir.

“É, é uma questão de escala, questão de logística, é uma questão de recurso. Em 2002, o Luís Roberto ficou. Foi uma escolha deles”, disse na época.

Depois, tratou de minimizar a polêmica: “Tem toda uma estrutura pra fazer, tem todo um clima pra fazer, tem todo um ambiente. Cada Copa do Mundo é de um jeito, entendeu? Cada uma tem o seu detalhe. Sem crise”.

Durante a Copa, onde não foi escalado para nenhum jogo da Seleção Brasileira, Cléber a foi alvo de inúmeros quadros do humorista Marcelo Adnet, que o imita com perfeição, como podemos ver nesse vídeo abaixo.

Em seu perfil no Twitter, Cléber postou: “Foram 35 anos… de muito aprendizado, e ampla cobertura nos principais eventos do Brasil e do Mundo: 9 Copas do Mundo, 9 Olimpíadas, Finais marcantes de Futebol Nacional e Internacional, várias coberturas de Carnaval em SP e RJ. Mas a vida segue, e outras portas abertas virão!”

É vida que segue. Cléber Machado é ótimo profissional e logo, logo estará brilhando em outra emissora.

