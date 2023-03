Cléber Machado desabafa sobre a sua saída da Globo

Demitido recentemente da Rede Globo, o narrador Cleber Machado deu entrevista neste domingo (26/3) ao programa Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes, apresentado pelo jornalista Milton Neves, e, com muita sinceridade, falou sobre a sua saída da empresa, depois de 35 anos de trabalho. Anotei os três tópicos que considerei mais importantes:

Queria ficar“Sabe que esse fato que acontece nunca é ideal. Não é o que você programa para sua vida. Se eu escrevesse a história da minha vida, trabalharia na Globo até me aposentar, mas não posso me queixar de nada”;

Não sou um fracasso“Eu estou fazendo no mês que vem 44 anos de carreira. Desses 44, eu passei 35 na TV Globo e seis no Sistema Globo de Rádio. Ou seja, não tenho nenhuma queixa e não me considero um fracasso. Acho que fiz algo legal, deixei uma boa marca. Não fiquei pesado, enjoado e derrubado. Não é o projetado, mas acontece. Não tem nada de ‘coitadinho’”;

Não sou coitadinho“Não fiquei pesado, enjoado e derrubado. Não é o projetado, mas acontece. Não tem nada de ‘coitadinho’. Está tudo certo”.

