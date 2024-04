PCDF/Divulgação

1 de 1 Polícia encontra caveiras de gatos em casa abandonada no DF – Foto: PCDF/DivulgaçãoA 14ª Delegacia de Polícia (Gama) resgatou cerca de 15 animais em condições de abandono e maus-tratos em uma casa no Setor Sul do Gama, na manhã dessa quinta feira (18/4). A ação teve apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), vigilância ambiental e de uma clínica particular.

Além dos animais resgatados, foram encontrados gatos mortos no interior da residência, que estava com forte fedor. Alguns animais já estavam em avançado estado de decomposição.

Segundo a polícia, a moradora abandonou o local há dias. Ela deixou alguns dos animais presos e outros soltos. A autora é investigada por maus-tratos aos animais.

