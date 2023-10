CM School promove evento internacional dedicado a marketing de comunidades e futuro dos negócios

Na ocasião, especialistas nacionais e internacionais se reunirão para debater as melhores estratégias de marketing de comunidades direcionadas a marcas e empresas

De 25 a 27 de outubro de 2023, especialistas em marketing, negócios e gestão de comunidades estarão reunidos no CM Summit, evento dedicado exclusivamente ao debate de estratégias de marketing de comunidades. O CM Summit, maior do tipo para esse assunto na América Latina, é promovido pela CM School, plataforma de conteúdo, cursos, treinamentos e mentoria personalizada para profissionais que gerenciam (ou pretendem gerenciar) comunidades de marcas e negócios. O evento será online e gratuito com um dia dedicado a um workshop de estratégias de comunidades para marcas. Entre as marcas patrocinadoras estão WIS, HSM, Learning Village e Portal Gamificação Brasil.

Em palestras e painéis, convidados como Silvio Meira, cientista e futurista; Luciano Kalil, CMO da Squid; Lais de Oliveira, autora do livro “Hacking Communites”; Tim Lucas, Head of Hyper Island North America; e Emiliano Agazzoni, CEO da CM School; compartilham suas experiências e exploram tendências focadas em engajamento de marcas. O evento também conta com especialistas internacionais em estratégias de comunidades como Richard Millington, autor do livro “Build your Community”; e Ivana Istochka, VP de Community da Amity; entre outros.

“Ao debatermos sobre marketing e o futuro dos negócios, é fácil se perder em discussões sobre inteligência artificial, plataformas online e outras inovações tecnológicas. Por isso é importante pararmos para lembrar que, por trás de todas essas conquistas, há seres humanos com sonhos, aspirações e a necessidade fundamental de conexão e pertencimento com as marcas”, afirma Emiliano Agazzoni, fundador da CM School. “Com esse Summit pioneiro no país, queremos mostrar para as marcas como é possível criar conexões inéditas com seus públicos- alvos e como isso impacta diretamente positivamente nos negócios”, acrescenta.

Criada em 2019 por um casal de empreendedores — o argentino Agazzoni e a brasileira Amanda Salim —, a CM School nasceu com o objetivo de atender a uma necessidade do mercado nacional: conteúdos em português que pudessem apoiar os profissionais de marketing, produto e inovação por meio de treinamentos em estratégias de engajamento, marketing e gestão de comunidades. A intenção é ajudar as marcas e empresas a trabalharem de maneira assertiva e direcionada com seus públicos de interesse para gerar retorno exponencial positivo e sustentável nos seus negócios.

Marketing de comunidades

O marketing de comunidades é uma estratégia de marketing que se concentra na construção e no envolvimento de comunidades online, híbridas ou presenciais em torno de uma marca, produto ou interesse comum. O objetivo principal é criar um ambiente onde os membros da comunidade se sintam conectados com a marca, valorizados e engajados, o que, por sua vez, pode levar a benefícios exponenciais como fidelidade do cliente, defensores da marca, retenção de clientes, estratégias de criação de conteúdo pelos clientes, táticas de indicação e crescimento orgânico e sustentável de clientes.

Programação do CM Summit

De 25 a 27 de outubro o evento será online; no dia 25, haverá também um workshop online para que os profissionais aprendam a criar uma estratégia e tirar do papel a sua comunidade. No total, serão mais 20 horas de conteúdo e 55 palestrantes do Brasil e de outros países. Ao final do Summit, os participantes recebem certificado.

Em termos de conteúdo, as palestras, entrevistas, painéis e apresentações de cases de sucesso tratam de temas bastante relevantes: os segredos por trás das comunidades, como criar uma comunidade do zero, frameworks e táticas de engajamento para marcas, como criar conteúdo relevante e original, estratégias de marketing digital e influência, cases de sucesso, entre outros.

AGENDA

CM SUMMIT 2023

25 a 27 de outubro | evento online

25 de outubro | workshop online

Para inscrições e mais informações sobre o evento, acesse:

https://www.communitymanagerschool.com/cmsummit