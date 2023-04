Marvvila lança sua primeira música após o BBB23

Marvvila lançou nesta sexta-feira (28/4) a música #Sextei, seu primeiro trabalho após sua participação no BBB23. A chegada da faixa às plataformas digitais coincide com a última semana do reality show da Globo.

A letra valoriza a liberdade feminina. Marvvila retrata a vida da mulher trabalhadora que acorda cedo e enfrenta o transporte público lotado para ganhar o sustento. O clipe da música apresenta a cantora interpretando essa personagem e vivenciando momentos de sorte que fazem alusão à sua trajetória no BBB.

Marvvila BBB23 1

O programa apresentou queda de comentários nas redes sociaisFoto: Globo/Reprodução

marvvila _resized (1)

Reprodução/TV Globo

Marvvila BBB23

MarvvilaFoto: Globo/Reprodução

@marvvila

É stylist de personalidades do meio artístico, como a cantora Marvvila, participante do [email protected]/Instagram/Reprodução

Marvvila-música-Kevin-O-Chris

Sobre a amiga, Kevin O Chris rasgou elogios: Minha aposta é que ela vai conseguir mostrar pro Brasil quem ela é de verdade”, explicou Ellyza Oliveira

A cantora já havia anunciado sua turnê em Portugal e sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week. Além disso, o novo single segue a linha do sucesso de A Pagodeira, que já ultrapassou 30 milhões de reproduções nas plataformas de música e vídeo.