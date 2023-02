A menos que você esteja vivendo algum tipo de conto de fadas, você sabe que existem coisas que podem prejudicar um relacionamento saudável, coisas que você deseja evitar para poder permanecer em um.

Quando nos apaixonamos, são todos fogos de artifício e rosas. Você acredita que tem o amor da sua vida e que viverá feliz para sempre. E não estou dizendo que você não pode viver feliz para sempre, mas estou dizendo que pode ser difícil.

Muitos relacionamentos sugar daddy desmoronam por causa dos 1000 pequenos cortes, aquelas instâncias cotidianas que causam dor à outra pessoa. Eles parecem coisas pequenas, mas, juntos, podem ser muito prejudiciais.

Muitas causas dos danos são óbvias: tratando-se com desprezo, deixando suas roupas de baixo no chão do banheiro, não retirando o lixo quando solicitado, abstendo-se de sexo, etc.

Mas existem outras pequenas coisas que as pessoas fazem com frequência, coisas que podem não ser tão óbvias, mas são muito importantes.

1. Esconder as coisas

Mentir por omissão significa mentir, omitindo algo de uma conversa. Por exemplo, quando perguntado por que você chegou atrasado em casa, diz que parou no bar para tomar uma bebida, mas omite que estava lá com uma amiga que ela não gosta. Você sabe que ela ficará chateada e não quer machucá-la ou causar nenhum drama.

Você já mentiu para sua pessoa porque deseja protegê-la? Você já pensou que o que eles talvez não soubessem não os machucaria? Você nunca revelou algo propositalmente porque tem medo do drama emocional que pode se seguir?

Há duas razões pelas quais mentir por omissão é uma coisa.

A primeira é que você está escondendo algo do seu parceiro e isso é uma mentira e só abrirá o caminho para mais mentiras. E se você está mentindo para o seu parceiro, está demonstrando que pode não amar e respeitá-lo, e que seu relacionamento pode estar doendo.

A outra questão é que, se você for pego em uma de suas mentiras, seu parceiro perderá a confiança em você e, daqui para frente, pode suspeitar de tudo o que você lhes diz. Quanto isso seria péssimo? Então, seja honesto. Sempre.

2. Não, siga adiante

Este pode ser um pouco mais óbvio, mas é uma coisa muito importante que pode prejudicar um relacionamento saudável.

Você e seu parceiro concordam em fazer alguma coisa e depois um ou outro não segue? Você não segue porque realmente não queria fazer isso ou porque se esqueceu ou porque o tempo não permitiu? Você tenta varrê-lo para debaixo do tapete e mentir sobre ele ou dar desculpas?

Não seguir com algo, sem explicação, é um sinal de desprezo. Que você simplesmente não faz algo por qualquer motivo pessoal e não conversa com seu parceiro sobre o porquê e como plantará as sementes de desrespeito substancial.

Meu homem e eu costumávamos ter esse problema o tempo todo e, finalmente, conversamos sobre isso. O que aprendemos é que, quando fazemos um plano, presumo que seja um acordo e ele assume que ainda vamos falar sobre isso. É assim que nós dois operamos antes do nosso relacionamento. Percebemos que precisávamos ser claros sobre o nosso plano – decidimos fazê-lo e depois seria feito ou é necessária mais discussão? O conhecimento dessas coisas tornou o acompanhamento muito mais fácil para nós dois.

3. Ignorando as coisas importantes

Certa vez, eu tive um namorado que odiava o tanto que bati na porta do caminhão dele. Eu não sabia que estava batendo – apenas pensei em fechá-lo como se fechasse qualquer porta de carro. Mas acho que estava fechando com muita força e ele não gostou.